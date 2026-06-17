Mondiali, la Croazia spera: a Dallas parata a cavallo pre-Inghilterra

Tifosi sfilano a centinaia con un'enorme bandiera "Li distruggeremo"

Dallas (Texas), 17 giu. (askanews) – Centinaia di tifosi della Croazia hanno sfilato nel centro di Dallas, alla vigilia dell’incontro con l’Inghilterra per la Coppa del Mondo. Una vera e propria parata con cavalli, carrozze, cori, tamburi e una gigantesca bandiera portata da una folla colorata lungo la strada. “Avanti, Croazia! Siamo felici di essere qui. Distruggeremo l’Inghilterra!” assicurano alcuni sostenitori. La squadra è all’undicesimo posto nel mondo e nell’edizione del 2022 in Qatar ha conquistato il terzo posto.