Mondiali, la favola del Capo Verde: e se fosse la vera sorpresa? Chi sono e perché possono dar fastidio

Capo Verde si qualifica al Mondiale 2026 per la prima volta: diaspora, Bubista e impresa storica della piccola nazionale atlantica tra le grandi del calcio.

Curacao, Uzbekistan, Giordania e Capo Verde. Sarà la primissima volta per queste quattro nazionali alla Coppa del Mondo 2026. E sarà anche l’occasione per scoprire talenti, storie e curiosità come la favola del Capo Verde, un paese da sempre intrecciato con le migrazioni. L’ex colonia portoghese, indipendente dal 1975, ha costruito nel tempo una forte connessione con l’Europa, soprattutto con il Portogallo, dove vive una parte significativa della sua diaspora. Le stelle e come si sono qualificati al Mondiale.

Dalle difficoltà al miracolo sportivo

La notte della qualificazione

Le stelle del Capo Verde al Mondiale

Il ruolo della diaspora e dei “nuovi capoverdiani”

Le amichevoli

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalle difficoltà al miracolo sportivo

Non è un caso che molti talenti di origine capoverdiana abbiano scelto altre nazionali: Nani con il Portogallo, Gelson Fernandes con la Svizzera, Patrick Vieira con la Francia e Henrik Larsson con la Svezia, pur avendo legami familiari con l’arcipelago. Un mosaico che racconta quanto il calcio capoverdiano sia diffuso ben oltre i confini nazionali.

Per anni Capo Verde è rimasto ai margini del calcio africano. Poi la svolta, costruita lentamente attraverso scouting e lavoro tecnico. La nazionale, soprannominata “Tubarões Azuis”, ha iniziato a trovare continuità sotto la guida di Pedro Leitão Brito, detto “Bubista”, capace di dare identità e stabilità al gruppo.

La notte della qualificazione

La gara decisiva contro eSwatini (Stato indipendente dell’Africa meridionale) ha consegnato la storia: un netto 3-0 e il primo posto nel girone D delle qualificazioni CAF. Al triplice fischio, lo stadio si è trasformato in una festa collettiva, con bandiere, cori e lacrime. È il momento in cui Capo Verde entra nella storia del calcio mondiale: per la prima volta la nazionale approda alla Coppa del Mondo, diventando uno dei paesi più piccoli di sempre a riuscirci, con poco più di 500mila abitanti e un territorio di appena 4.033 km².

Le stelle del Capo Verde al Mondiale

Ryan Mendes è il leader tecnico e uno dei simboli storici della nazionale capoverdiana, attaccante esterno dotato di grande esperienza internazionale e spesso decisivo nei momenti chiave delle qualificazioni. Logan Costa rappresenta invece la solidità difensiva della squadra, centrale moderno e fisicamente dominante, tra i pochi a giocare in un top campionato europeo come la Liga spagnola con il Villarreal. Dailon Rocha Livramento è uno dei talenti emergenti più interessanti, nato nei Paesi Bassi e cresciuto calcisticamente in Europa, capace di portare velocità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Bebé è il nome più noto a livello internazionale tra i convocabili, con un passato al Manchester United e una carriera tra diversi club europei, che garantisce esperienza e potenza offensiva. Willy Semedo è un attaccante rapido e duttile, utile sia come titolare sia a gara in corso per rompere gli equilibri delle difese avversarie.

Stopira, infine, è il veterano del gruppo, punto di riferimento difensivo e presenza fondamentale per equilibrio, leadership e continuità all’interno della rosa.

Il ruolo della diaspora e dei “nuovi capoverdiani”

Il successo del Capo Verde nasce anche da una rete globale. Molti giocatori sono cresciuti o formati fuori dall’arcipelago, tra Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Svizzera, ma negli ultimi anni hanno scelto di rappresentare la nazionale delle origini.

Tra questi spiccano profili come Dailon Rocha Livramento, cresciuto nei settori giovanili olandesi, oggi protagonista in attacco, e altri elementi distribuiti tra campionati europei e leghe emergenti. Il legame emotivo con le isole resta centrale: quando indossano la maglia dei “Crioulos”, il ritorno simbolico è alle radici familiari.

Le amichevoli

Che Capo Verde possa essere una delle sorprese dei Mondiali? Qualche segnale c’è già, due amichevoli prima della kermesse e due vittorie nette. Tre a zero alla blasonata Serbia e 3-0 alle Bermuda. Il debutto di fuoco il 15 giugno con la Spagna.

Clicca qui per le ultime news sul Mondiale