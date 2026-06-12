Mondiali, la notte amara per l’Italia: il debutto della Bosnia è una ferita per i tifosi. Il rimpianto per la notte di Zenica

Canada-Bosnia apre il Mondiale 2026 a Toronto. Davies out per infortunio, Dzeko guida i bosniaci. Orario, probabili formazioni e dove vederla: che rimpianto Italia

Dopo Messico-Sud Africa e Corea del Sud-Repubblica Ceca, oggi sarebbe dovuto toccare all’Italia al Mondiale. Invece, a Toronto stasera ore 21 (orario italiano) andrà in scena Canada-Bosnia Erzegovina. Da una parte c’è chi fa il tifo contro i bosniaci, dall’altra chi invece spera che vadano quanto più avanti possibile per ‘giustificare’ l’eliminazione degli Azzurri dal Mondiale. Una cosa però è certa: per i tifosi italiani il match avrà inevitabilmente un significato particolare ma soprattutto amaro dopo l’uscita dell’Italia ai playoff proprio dalla formazione balcanica dopo la drammatica lotteria dei rigori.

Cresce il rimpianto per l’Italia

Sarà dunque il terzo mondiale visto da casa per gli italiani. La notte del 31 marzo a Zenica si aggiunge alle pagine già bruttissime dell’Italia per le eliminazioni contro la Svezia e poi contro la Macedonia del Nord. Stasera ci sarebbe stato il debutto per gli Azzurri in un girone anche piuttosto abbordabile ma l’uscita in finale di play-off contro la Bosnia ai rigori non ha fatto altro che far precipitare ulteriormente il calcio italiano e far crescere il rammarico per la Nazionale nel suo momento storico più buio.

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Come arriva la Bosnia al Mondiale

Sul terreno di gioco torneranno protagonisti per la Bosnia alcuni dei giocatori che hanno segnato quella notte amara per gli Azzurri, da Edin Dzeko al giovane Alajbegovic, passando per Tabakovic, autore del gol che contribuì a spegnere il sogno mondiale dell’Italia fino all’autore del rigore decisivo: Esmir Bajraktarevic.

Canada senza il capitano Alphonso Davies

La nazionale canadese, invece, dovrà fare a meno del suo uomo simbolo. Alphonso Davies non è infatti riuscito a recuperare completamente dai problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione e non sarà a disposizione per il Canada all’esordio mondiale contro la Bosnia.

Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico Jesse Marsch. Il laterale del Bayern Monaco, fermato negli ultimi mesi da diversi infortuni, tra cui un problema al bicipite femorale accusato a maggio nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, era rientrato in gruppo soltanto il 31 maggio dopo un lungo percorso di recupero.

Eustaquio capitano, sfida tra bomber

In assenza di Davies, la fascia di capitano sarà affidata al centrocampista Stephen Eustaquio. Il Canada disputa il suo terzo Mondiale e nelle precedenti partecipazioni non è mai riuscito a vincere una partita, collezionando sei sconfitte, due reti realizzate e dodici subite.

Sia Canada sia Bosnia arrivano all’appuntamento in un buon momento di forma, con entrambe le selezioni imbattute nelle ultime otto gare disputate. Gran parte delle speranze offensive saranno affidate ai rispettivi centravanti di riferimento: Jonathan David per i nordamericani ed Edin Dzeko per la Bosnia.

Le probabili formazioni di Canada-Bosnia

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su RAI 1 ma anche in streaming su Dazn. L’incontro sarà visibile anche in alta definizione su Rai 4K (canale 101 digitale terrestre). Di seguito sono riportate le probabili formazioni di Canada-Bosnia per la gara in scena stasera a Toronto.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Larin. Ct: Jesse Marsch.

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Sergej Barbarez.

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