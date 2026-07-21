Mondiali, la Spagna ricevuta dal re e dal premier

La Spagna campione del mondo è atterrata a Madrid all'aeroporto di Barajas, con la coppa tenuta in mano da capitan Rodri, per iniziare un intenso programma di festeggiamenti

La Spagna campione del mondo è atterrata a Madrid all’aeroporto di Barajas, con la coppa tenuta in mano da capitan Rodri, per iniziare un intenso programma di festeggiamenti. I giocatori sono stati ricevuti dal re Felipe al Palazzo della Zarzuela, alle porte di Madrid e dal primo ministro Pedro Sanchez presso la sede del governo, La Moncloa. Dopo gli incontri istituzionali, i campioni del mondo sono stati protagonisti di una parata su un autobus scoperto, con partenza dalla Moncloa e arrivo in piazza Cibeles.