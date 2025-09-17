Mondiali, la Spagna tifa Gattuso: Madrid può ritirare la Roja dal torneo se Israele si qualifica ai danni dell’Italia

La maggioranza al Congresso ha confermato che potrebbe obbligare la Federcalcio iberica a non partecipare alla manifestazione nel caso dovessero essere presenti gli israeliani

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Spagna potrebbe rinunciare ai prossimi Mondiali 2026 nel caso in cui Israele dovesse qualificarsi al torneo, scavalcando l’Italia nel girone e vincendo poi i playoff: lo ha confermato la maggioranza socialista nel Congresso iberico. Da oggi, dunque, anche i supporter della Roja tiferanno per la Nazionale di Gattuso.

Mondiali, la Spagna può rinunciare per Israele

Nonostante il primo posto solitario nel girone E delle qualificazioni (a +3 su Georgia e Turchia), la Spagna rischia di non partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. La ragione non è sportiva, ma politica: il governo di Madrid potrebbe infatti obbligare la Federcalcio iberica (Rfef) a rinunciare al torneo in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti qualora dovesse parteciparvi Israele.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presa di posizione di Sanchez

Dopo le violente proteste contro la Israel Premier Tech all’ultima Vuelta, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è infatti schierato dalla parte dei manifestanti, chiedendo agli organismi internazionali di escludere le squadre e le nazionali israeliane da ogni competizione sportiva, esattamente come fatto per la Russia. Nel calcio la Fifa s’è mostrata riluttante nei confronti dell’ipotesi dell’esclusione della Nazionale di Tel Aviv, ragion per cui, in caso di qualificazione di Israele ai Mondiali, la Spagna potrebbe optare per una scelta drastica pur di non legittimare la presenza israeliana.

Mondiali, Madrid valuta il ritiro della Spagna

A confermare il possibile forfeit iberico è stato oggi il capogruppo del Psoe (il partito di Sanchez) al Congresso, Patxi López: “Perché con la Russia è stata esclusa e Israele no? Dov’è la differenza? Il ritiro della Spagna dai Mondiali? Lo stiamo valutando”. Il governo di Madrid potrebbe impedire alla Roja di partecipare ai Mondiali negando alla Rfef il permesso del Consiglio Superiore dello Sport, necessario a ogni federazione per prender parte a eventi internazionali.

Qualificazioni Mondiali, gli spagnoli tifano Italia

Di fatto, dunque, i tifosi delle Furie Rosse si ritroveranno a tifare per l’Italia nel prossimo incontro tra gli azzurri e Israele, in programma il prossimo 14 ottobre al Friuli di Udine. Con la Norvegia in fuga solitaria in vetta al girone I delle qualificazioni, infatti, per andare ai Mondiali la Nazionale di Tel Aviv deve necessariamente staccare l’Italia in classifica – oggi sono entrambe a quota 9, ma gli azzurri hanno una gara in meno – e conquistare il 2° posto, piazzamento che dà accesso al playoff. Un successo della Nazionale di Rino Gattuso eliminerebbe pertanto il pericolo di Israele ai Mondiali e tranquillizzerebbe i tifosi della Spagna, evitando problemi e contestazioni allo stesso governo di Madrid.