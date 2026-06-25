La nazionale turca si conferma tra le grandi deluse del torneo: intanto, polemiche per la conferma del ct italiano, che non molla e rilancia in vista di Euro 2028.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La favola della Turchia ai Mondiali 2026 si è trasformata rapidamente in un incubo. Arrivata negli Stati Uniti con l’etichetta di possibile sorpresa del torneo, la nazionale guidata da Vincenzo Montella ha salutato la competizione già dopo le prime due giornate della fase a gironi, pagando a caro prezzo le sconfitte con Australia e Paraguay, che hanno spento sul nascere i sogni di gloria dei tifosi turchi. Un’eliminazione che ha generato delusione, rabbia e una lunga serie di polemiche, alimentate sia dai risultati sul campo sia dagli episodi che hanno caratterizzato il percorso della selezione anatolica in questa Coppa del Mondo.

Mondiali 2026, delusione Turchia

Inutile nascondersi: le aspettative attorno alla Turchia erano particolarmente alte alla vigilia di questo Mondiale e sono state completamente disattese, almeno sotto il profilo dei risultati. Dopo i progressi degli ultimi anni e una generazione di talenti considerata tra le più promettenti del panorama europeo, come testimonia la presenza di Kenan Yildiz e Arda Guler, molti osservatori indicavano la formazione di Vincenzo Montella come una delle possibili outsider del torneo.

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La realtà, però, è stata ben diversa. Vero, non si parla di un gruppo che sarebbe potuto arrivare fino in fondo, ma con il nuovo format a 48 squadre il passaggio del turno veniva dato quasi per scontato. Fatali le sconfitte rimediate nelle prime due gare del girone, che hanno condannato matematicamente la nazionale turca a una precoce eliminazione, trasformando l’ultima sfida di questa fase in una mera formalità. E adesso, tifosi e addetti ai lavori si interrogano sulla bontà del progetto tecnico di Montella e su quanto prodotto dalla Federazione nell’ultimo biennio.

Contestazione contro Montella e Federazione: il ct italiano resta in sella

La tensione è salita ulteriormente nelle ore successive all’eliminazione. All’arrivo della squadra a Los Angeles, dove era in programma l’ultima partita del girone della Turchia, un nutrito gruppo di sostenitori ha manifestato apertamente il proprio malcontento nei confronti della selezione biancorossa.

Tra cori di protesta e striscioni polemici, nel mirino sono finiti proprio il commissario tecnico Vincenzo Montella e il presidente della Federazione, Ibrahim Haciosmanoglu. Una contestazione che conferma ancora una volta quanto fosse elevata l’attesa attorno a questa spedizione mondiale e quanto forte sia stata la delusione per il risultato finale, complice l’oggettivo talento a disposizione dello staff della nazionale.

Nonostante il clima pesante, però, i vertici federali hanno scelto di confermare pubblicamente la fiducia nell’allenatore italiano e nel gruppo squadra, sottolineando la volontà di ripartire da questa esperienza negativa per costruire il futuro. Del resto, proprio ad un anno dal Mondiale, l’ex manager di Roma e Fiorentina aveva rinnovato con la Federazione fino ad Euro 2028, per garantire continuità e futuribilità al progetto.

Il caso Paraguay e la richiesta alla FIFA

Successivamente, a rendere ancora più delicata la situazione è stata la coda polemica seguita alla sconfitta contro il Paraguay, una partita che ha lasciato profonde ferite nell’ambiente turco. Sotto la lente di ingrandimento è finito un episodio che ha coinvolto l’arbitro salvadoregno Ivan Barton e il centrocampista paraguaiano Matias Galarza. Durante una fase particolarmente concitata del match, il direttore di gara ha smarrito il proprio orologio “ipertecnologico” mentre cercava di riportare la calma dopo un accenno di rissa in campo.

Le immagini televisive hanno mostrato Galarza raccogliere il dispositivo e allontanarsi momentaneamente con l’oggetto: una scena diventata rapidamente virale sui social network e rilanciata da milioni di utenti. Tra i tifosi turchi, si è arrivato addirittura a parlare di complotto o di condotta antisportiva, perché il giocatore del Paraguay non sembrava intenzionato a restituire subito l’orologio al direttore di gara.

Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla stampa turca, peraltro, la Federazione avrebbe valutato perfino l’ipotesi di richiedere alla FIFA la ripetizione dell’incontro contro il Paraguay. L’argomento principale riguardava la presunta mancata espulsione di Galarza, che secondo alcuni osservatori avrebbe dovuto ricevere un secondo cartellino giallo durante gli attimi di confusione generati dall’episodio dell’orologio. E a partire da questo torneo, ricordiamo, è stata introdotta la possibilità di intervenire dalla sala Var anche per una doppia ammonizione.

I dirigenti federali avrebbero quindi avviato una serie di consultazioni per verificare la praticabilità della richiesta. Tuttavia, la FIFA ha respinto ogni possibilità di revisione del risultato, ritenendo che l’accaduto non ha compromesso la regolarità della direzione arbitrale né influenzato in modo determinante lo svolgimento della gara. Un elemento considerato decisivo sarebbe stata la disponibilità, da parte dell’arbitro, di un sistema alternativo di cronometraggio, fattore che avrebbe escluso qualsiasi danno concreto alla gestione dell’incontro.

Il futuro della Turchia dopo il Mondiale

Il primo ad essere deluso per l’esito di questo percorso mondiale è senza dubbio Vincenzo Montella, ct che era riuscito ad entrare in simbiosi con il popolo turco negli ultimi due anni: “Siamo una famiglia, serve unione. Chiedo al nostro popolo di starci vicino. Potevamo fare di più, ma siamo anche stati sfortunati”, ha precisato il commissario tecnico, complici i tantissimi tiri non andati a buon fine nelle due partite del girone.

Montella, però, non molla e rilancia: “Non mi dimetto e non mi arrendo. Ho ancora voglia, energia, entusiasmo e una corazza ancora più grossa, oltre che l’appoggio della Federazione. Se qualcuno da fuori vuole che mi faccia da parte, se ne faccia una ragione: non succederà”. E poi, difendendo il gruppo, ha aggiunto: “Questi calciatori meritano molto più rispetto di quello che è stato dato loro, sono l’orgoglio e i figli di un Paese. I figli miei e i figli vostri. Vanno difesi, criticati se serve, ma mai dal punto di vista personale e con toni offensivi come negli ultimi giorni”.