Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Romania-Austria e Scozia-Bielorussia

Altro giro, altra corsa. La destinazione è una sola, per tutti: Mondiali 2026. Si giocano otto partite in questa domenica per il cammino di qualificazione UEFA alla rassegna di Messico, Canada e Stati Uniti. Ecco il programma completo e le nazionali impegnate al 12 ottobre con riepilogo allargato anche ai giorni successivi.
- Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026
- Le partite di domenica 12 ottobre
- Le partite di lunedì 13 ottobre
- Le partite di martedì 14 ottobre
Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026
Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.
Le partite di domenica 12 ottobre
Non ci sono veri e propri match di cartello ma tanti appuntamenti delicati e nella maggior parte dei casi equilibrati. Si parte già alle 15 con San Marino-Cipro. Si prosegue poi alle 18 con Scozia-Bielorussia, Olanda-Finlandia e Far Oer-Repubblica Ceca. Alle 20.45 si conclude con quattro gare tra le quali spiccano Danimarca-Grecia e Romania-Austria. La Polonia va a far visita alla Lituania mentre la Croazia di Modric cerca punti preziosi contro Gibilterra.
|San Marino-Cipro
|ore 15
|Scozia-Bielorussia
|ore 18
|Olanda-Finlandia
|ore 18
|Far Oer-Repubblica Ceca
|ore 18
|Danimarca-Grecia
|ore 20.45
|Croazia-Gibilterra
|ore 20.45
|Romania-Austria
|ore 20.45
|Lituania-Polonia
|ore 20.45
Le partite di lunedì 13 ottobre
|Macedonia del Nord-Kazakistan
|ore 20.45
|Irlanda del Nord-Germania
|ore 20.45
|Slovenia-Svizzera
|ore 20.45
|Ucraina-Azerbaigian
|ore 20.45
|Svezia-Kosovo
|ore 20.45
|Galles-Belgio
|ore 20.45
|Slovacchia-Lussemburgo
|ore 20.45
|Islanda-Francia
|ore 20.45
Le partite di martedì 14 ottobre
|Estonia-Moldavia
|ore 18
|Italia-Israele
|ore 20.45
|Portogallo-Ungheria
|ore 20.45
|Andorra-Serbia
|ore 20.45
|Spagna-Bulgaria
|ore 20.45
|Turchia-Georgia
|ore 20.45
|Lettonia-Inghilterra
|ore 20.45
|Irlanda-Armenia
|ore 20.45