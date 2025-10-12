Virgilio Sport
CALCIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Romania-Austria e Scozia-Bielorussia

Nazionali in campo per le gare di qualificazione: dove seguire tutte le sfide, domenica bella piena con 8 gare in calendario. Tutto il programma

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Altro giro, altra corsa. La destinazione è una sola, per tutti: Mondiali 2026. Si giocano otto partite in questa domenica per il cammino di qualificazione UEFA alla rassegna di Messico, Canada e Stati Uniti. Ecco il programma completo e le nazionali impegnate al 12 ottobre con riepilogo allargato anche ai giorni successivi.

Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026

Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.

Le partite di domenica 12 ottobre

Non ci sono veri e propri match di cartello ma tanti appuntamenti delicati e nella maggior parte dei casi equilibrati. Si parte già alle 15 con San Marino-Cipro. Si prosegue poi alle 18 con Scozia-Bielorussia, Olanda-Finlandia e Far Oer-Repubblica Ceca. Alle 20.45 si conclude con quattro gare tra le quali spiccano Danimarca-Grecia e Romania-Austria. La Polonia va a far visita alla Lituania mentre la Croazia di Modric cerca punti preziosi contro Gibilterra.

San Marino-Cipro ore 15
Scozia-Bielorussia ore 18
Olanda-Finlandia ore 18
Far Oer-Repubblica Ceca ore 18
Danimarca-Grecia ore 20.45
Croazia-Gibilterra ore 20.45
Romania-Austria ore 20.45
Lituania-Polonia ore 20.45

Le partite di lunedì 13 ottobre

Macedonia del Nord-Kazakistan ore 20.45
Irlanda del Nord-Germania ore 20.45
Slovenia-Svizzera ore 20.45
Ucraina-Azerbaigian ore 20.45
Svezia-Kosovo ore 20.45
Galles-Belgio ore 20.45
Slovacchia-Lussemburgo ore 20.45
Islanda-Francia ore 20.45

Le partite di martedì 14 ottobre

Estonia-Moldavia ore 18
Italia-Israele ore 20.45
Portogallo-Ungheria ore 20.45
Andorra-Serbia ore 20.45
Spagna-Bulgaria ore 20.45
Turchia-Georgia ore 20.45
Lettonia-Inghilterra ore 20.45
Irlanda-Armenia ore 20.45

Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Romania-Austria e Scozia-Bielorussia

Leggi anche:

De Clementi Mobility

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio