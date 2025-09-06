Virgilio Sport
Mondiali, le squadre già qualificate per la kermesse del 2026 in Usa, Messico e Canada

Sono 17 le nazionali che hanno staccato il pass per i Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026: Marocco primo Paese africano qualificato

Pubblicato:

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La prima sosta dedicata alle nazionali in questa stagione sportiva 2025/26 avvicina ulteriormente i Mondiali in programma il prossimo giugno negli Stati Stati Uniti, in Messico e in Canada. Va configurandosi, dunque, il quadro delle squadre qualificate per l’ambita kermesse: il girone sudamericano ha emesso verdetti importanti nelle ultime 48 ore, mentre il Marocco è la prima selezione africana ad aver staccato il pass per la competizione organizzata dalla FIFA.

Il Marocco stacca il pass per i Mondiali: 17 nazionali già qualificate

Sono 17 le nazionali già qualificate ai Mondiali del 2026, a meno di un anno dal via del torneo in calendario oltre Oceano. Oltre ai tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti), è scattato il semaforo verde per Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay e Marocco.

Marocco qualificato grazie alla roboante vittoria contro Niger, travolto da Brahim Diaz e compagni nel gruppo E delle qualificazioni Mondiali. 77 minuti giocati per l’ex fantasista del Milan. Si tratta del primo Paese africano a staccare il pass per il Mondiale del 2026, con la doppietta di Salibari che ieri ha messo subito in discesa la gara in scena a Rabat. Poi, nella ripresa, si sono uniti alla festa El Kaabi, Igamane ed Ounahi.

Nel continente africano, a un passo dall’aritmetica qualificazione Egitto, Algeria e Tunisia, che stanno dominando i rispettivi raggruppamenti. Interessante la situazione nei gironi D e F, con i duelli Capo Verde-Camerun e Costa d’Avorio-Gabon in vetta alla classifica. L’obiettivo è evitare i playoff.

La situazione nel girone sudamericano: altre tre qualificate

Festa grande in Uruguay, Colombia e Paraguay, dove l’ultimo turno delle qualificazioni ha consentito alle tre nazionali di celebrare l’accesso al Mondiale del 2026. Vittorie convincenti per la Celeste e per i Cafeteros, mentre all’Albirroja è bastato un pareggio a reti bianche contro l’Ecuador per blindare il sesto posto del girone sudamericano e staccare il pass.

Completo, dunque, il quadro delle prime sei nazionali sudamericane che si qualificano direttamente al Mondiale, mentre la settima forza del girone sarà costretta a disputare gli spareggi intercontinentali per avere accesso al torneo. In questo momento, toccherebbe al Venezuela, attualmente a +1 sulla Bolivia con 18 punti all’attivo.

Questa l’attuale classifica nel girone sudamericano dopo 17 giornate:

  • Argentina 38
  • Brasile 28
  • Uruguay 27
  • Ecuador 26
  • Colombia 25
  • Paraguay 25
  • Venezuela 18
  • Bolivia 17
  • Perù 12
  • Cile 10

