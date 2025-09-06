Mondiali, le squadre già qualificate per la kermesse del 2026 in Usa, Messico e Canada

Sono 17 le nazionali che hanno staccato il pass per i Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026: Marocco primo Paese africano qualificato

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La prima sosta dedicata alle nazionali in questa stagione sportiva 2025/26 avvicina ulteriormente i Mondiali in programma il prossimo giugno negli Stati Stati Uniti, in Messico e in Canada. Va configurandosi, dunque, il quadro delle squadre qualificate per l’ambita kermesse: il girone sudamericano ha emesso verdetti importanti nelle ultime 48 ore, mentre il Marocco è la prima selezione africana ad aver staccato il pass per la competizione organizzata dalla FIFA.

Il Marocco stacca il pass per i Mondiali: 17 nazionali già qualificate

Sono 17 le nazionali già qualificate ai Mondiali del 2026, a meno di un anno dal via del torneo in calendario oltre Oceano. Oltre ai tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti), è scattato il semaforo verde per Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay e Marocco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marocco qualificato grazie alla roboante vittoria contro Niger, travolto da Brahim Diaz e compagni nel gruppo E delle qualificazioni Mondiali. 77 minuti giocati per l’ex fantasista del Milan. Si tratta del primo Paese africano a staccare il pass per il Mondiale del 2026, con la doppietta di Salibari che ieri ha messo subito in discesa la gara in scena a Rabat. Poi, nella ripresa, si sono uniti alla festa El Kaabi, Igamane ed Ounahi.

Nel continente africano, a un passo dall’aritmetica qualificazione Egitto, Algeria e Tunisia, che stanno dominando i rispettivi raggruppamenti. Interessante la situazione nei gironi D e F, con i duelli Capo Verde-Camerun e Costa d’Avorio-Gabon in vetta alla classifica. L’obiettivo è evitare i playoff.

La situazione nel girone sudamericano: altre tre qualificate

Festa grande in Uruguay, Colombia e Paraguay, dove l’ultimo turno delle qualificazioni ha consentito alle tre nazionali di celebrare l’accesso al Mondiale del 2026. Vittorie convincenti per la Celeste e per i Cafeteros, mentre all’Albirroja è bastato un pareggio a reti bianche contro l’Ecuador per blindare il sesto posto del girone sudamericano e staccare il pass.

Completo, dunque, il quadro delle prime sei nazionali sudamericane che si qualificano direttamente al Mondiale, mentre la settima forza del girone sarà costretta a disputare gli spareggi intercontinentali per avere accesso al torneo. In questo momento, toccherebbe al Venezuela, attualmente a +1 sulla Bolivia con 18 punti all’attivo.

Questa l’attuale classifica nel girone sudamericano dopo 17 giornate: