Mondiali "maledetti", dopo il caos Iran e Congo la Fifa rischia azioni legali per biglietti cari e truffa sui posti allo stadio

Tre stati Usa accusano il massimo organismo calcistico internazionale per "pratiche ingannevoli", la maggior parte dei tagliandi è per ora invenduta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non sono nati sotto una buona stella questi Mondiali 2026: come se non bastasse l’incertezza per la presenza dell’Iran e il caos per il caso Ebola del Congo ecco una nuova grana per Infantino. La FIFA rischia azioni legali da parte di almeno tre stati americani con l’accusa di aver fatto lievitare i prezzi dei biglietti per i Mondiali limitando l’offerta e modificando le categorie di biglietti. Lo scrive il tabloid inglese The Sun, specificando che gli avvocati di New York, del New Jersey e della California, così come il Congresso, chiedono risposte.

Biglietti costosi e invenduti

Un’inchiesta del Sun ha infatti rivelato che alcuni stadi statunitensi hanno venduto meno della metà dei posti disponibili, a meno di due settimane dal via alla kermesse. Anche il Congresso degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per “pratiche potenzialmente ingannevoli”, tra cui la limitazione dell’offerta di biglietti al fine di gonfiare i prezzi . I procuratori generali di New York e del New Jersey hanno formalmente citato in giudizio i funzionari della FIFA per chiedere spiegazioni sull’impennata dei prezzi e sulla “falsa scarsità” dei biglietti.

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I biglietti più economici per la partita d’esordio dell’Inghilterra contro la Croazia, in programma il 17 giugno in Texas, erano in vendita a 898 dollari (628 sterline) sulla piattaforma di rivendita della FIFA ad aprile.

I tifosi scoraggiati dal comprare i tagliandi

Samuel AA Levine, commissario per la tutela dei consumatori e dei lavoratori di New York, ha avvertito che la condotta della FIFA, se provata, costituirebbe una “violazione della legge cittadina a tutela dei consumatori”. Tantissimi tifosi di tutto il mondo hanno snobbato la Coppa del Mondo scoraggiati dai prezzi esorbitanti dei biglietti per le partite, che si aggiungono alle spese folli per viaggi e hotel. Per la prima partita del girone dell’Inghilterra. che si disputerà all’AT&T Stadium di Arlington, vicino a Dallas, con una capienza di 80.000 posti, sono ancora disponibili biglietti nella maggior parte dei settori, ma il più economico costa 524 sterline e in generale oltre 350.000 biglietti sono ancora invenduti.

Le accuse alla Fifa

Il procuratore generale di New York, Letitia James , e la sua omologa del New Jersey, Jennifer Davenport, hanno annunciato congiuntamente l’avvio di alcune indagini. Le loro preoccupazioni si concentrano sulle affermazioni dei tifosi secondo cui sarebbero stati tratti in inganno riguardo all’ubicazione dei posti a sedere, e le dichiarazioni della stessa FIFA hanno contribuito all’aumento dei prezzi mentre le mappe con codifica a colori sarebbero state modificate per spostare i posti in categorie più costose durante le diverse fasi di vendita. “Essere onesti sulla vendita dei biglietti non è complicato. Ma la FIFA ha trasformato l’acquisto di un biglietto per i Mondiali in un labirinto di confusione, finta scarsità e prezzi esorbitanti, il tutto a spese dei consumatori e dei laboriosi cittadini del New Jersey”, ha dichiarato il procuratore generale del New Jersey, Jennifer Davenport.

Anche l’ufficio del procuratore generale dello stato di Washington , dove si disputeranno le partite a Seattle, ha confermato di aver ricevuto denunce relative a vendite di biglietti sospette. Nel frattempo, ieri è stato rivelato che la partita amichevole di preparazione dell’Inghilterra contro la Nuova Zelanda , in programma in Florida il 6 giugno, potrebbe svolgersi praticamente a porte chiuse, con 50.000 posti vuoti. Finora sono stati venduti solo 13.000 biglietti in uno stadio che ha una capienza di 69.000 posti