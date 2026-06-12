Mondiali, Mbappè "minaccia" l'Italia: Deschamps è francese, non può allenare gli azzurri

Il fuoriclasse dei galletti pronto al debutto contro il Senegal con l'obiettivo di prendersi la rivincita rispetto al 2022, il consiglio alla Figc

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mogli, buoi e allenatori dei paesi tuoi. Quando Mbappè ha sentito il nome di Didier Deschamps accostato all’Italia, come possibile ct al posto di Gattuso, ha arricciato il naso. La stella dei transalpini, che sogna di prendersi la rivincita ai Mondiali dopo la beffa nella finale con l’Argentina a Qatar 2022, non ci sta a vedere un francese sulla panchina azzurra.

Zidane pronto a subentrare a Deschamps

Non è un mistero che dopo 14 anni – con un Mondiale vinto nel 2018 e la finale del 2022 – Deschamps lascerà la nazionale francese. In pole da tempo c’è Zidane, che ha rifiutato parecchie offerte e non allena più dal maggio 2021, anno in cui ha concluso la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. Per Didì si apriranno nuove porte e non è escluso che possa continuare a fare il ct ma di un’altra nazionale. Cosa sgradita a Mbappè che in un’intervista a M6 fa capire che lo vede con niente altro che la tuta della nazionale francese. E che almeno, non spera di vedere il suo attuale allenatore allenare un’altra nazionale dopo aver lasciato i Bleus, men che mai quella azzurra.

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Mbappè avvisa l’Italia

“Il modo migliore per rendergli omaggio è vincere il Mondiale. Perché lui ama vincere. Quindi faremo in modo che abbia il miglior Mondiale di sempre, sperando che sia l’ultimo per lui, perché spero che non alleni più altre nazionali. Gli sto mettendo pressione! Ho visto, hanno parlato dell’Italia e di tutto il resto, ma sarebbe terribile. Dopotutto è il mister Didier Deschamps. Significa molto per noi. Diverse nazionali lo vorranno, visto il lavoro che ha fatto. Lasciamo che gli italiani prendano un italiano! Didier è francese, appartiene a noi ”.

Il fuoriclasse francese vuol fare la storia

“Sono in forma – aggiunge poi Mbappè tornando ai Mondiali appena iniziati – Sono molto felice di essere in nazionale. È un momento importante per noi. Credo che nei due Mondiali a cui ho partecipato, ho vissuto momenti difficili. Sappiamo che solo pochi di noi hanno la possibilità di giocare un Mondiale. È una condizione che dobbiamo accettare. Credo che per fare la storia, bisogna soffrire. Abbiamo già fatto la storia una volta. Vogliamo farla di nuovo. Tutte le squadre vanno al Mondiale per fare la storia. Perché dovremmo smorzare l’entusiasmo dei giocatori? Un Mondiale non si gioca in due partite. Dobbiamo controllare le nostre emozioni. Sono messaggi che trasmetto ogni giorno”.

L’esordio sarà contro il Senegal: “Un avversario difficile? Questa è la Coppa del Mondo. Sono una grande squadra. È fantastico iniziare contro di loro. So che c’è una storia tra Senegal e Francia. Darà ancora più pepe alla partita. Sarà una grande partita a New York. I bambini potranno guardarla alle 21:00 e non saranno ancora andati a letto. È bello iniziare così. Dobbiamo dissipare ogni dubbio che possa sorgere e dobbiamo vincere.”

Niente rivincita con l’Argentina

Per Mbappè è inutile parlare di rivincita contro l’Argentina: “No. Anche se vincessimo questo Mondiale, non saremmo campioni per tre volte consecutive; non possiamo cambiare la storia. Ci hanno battuto, e se lo sono meritato. Ma nello spogliatoio non siamo ossessionati dall’idea di affrontarli di nuovo o dalla vendetta. Se li incontreremo, daremo il massimo. Ma non è nei nostri pensieri. Cercheremo di rendere orgogliosi i francesi. Daremo il massimo per raggiungere la finale dei Mondiali ed esserci il 19 luglio.”