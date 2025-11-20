Mondiali, McTominay meglio di Ronaldo: la rovesciata con la Danimarca polverizza il record di CR7

Con la sua bicicletta il centrocampista del Napoli ha colpito la palla 20 cm più in alto rispetto allo storico tiro del portoghese contro la Juventus

Scott McTominay meglio di Cristiano Ronaldo, non in termini assoluti – ovviamente – ma riguardo a un singolo gesto tecnico: la rovesciata. In Scozia-Danimarca il centrocampista del Napoli ha colpito la palla in un punto 20 cm più in alto rispetto a quello da cui CR7 scoccò la sua leggendaria bicicletta contro la Juventus, fissando un nuovo record per il mondo del calcio.

L’abilità in acrobazia di McTominay

I tifosi del Napoli e in generale coloro che seguono la serie A già erano a conoscenza del fatto che Scott McTominay avesse una certa predisposizione per i gol in acrobazia: basti pensare alla rete scudetto contro il Cagliari, firmata in semirovesciata, o a quella messo a segno la scorsa stagione contro l’Udinese con un colpo di testa effettuato staccando altissimo e poi ricadendo praticamente sulla faccia. In pochi, però, potevano immaginare che McT riuscisse a superare in questa specialità un fenomeno come Cristiano Ronaldo.

Rovesciate: McT meglio di Cristiano Ronaldo

McTominay ha suscitato stupore e meraviglia con la rete dell’1-0 che ha aperto la storica vittoria della Scozia sulla Danimarca, partita che ha riportato la Tartan Army ai Mondiali dopo 28 anni: il gol del centrocampista del Napoli è diventato virale sui social, con molti tifosi e appassionati che hanno sottolineato quanto in alto fosse il pallone al momento dell’impatto col piede di McTominay.

L’edizione scozzese del Sun s’è preso quindi la briga di misurare la distanza del pallone dal terreno al momento della rovesciata del centrocampista: 2,51 metri. Un’altezza impressionante, soprattutto se messa in relazione con quella che viene considerata la rovesciata “più alta” del calcio contemporaneo, la bicicletta firmata da Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid nella gara del 2018 in Champions League contro la Juventus.

Una rovesciata da record

Col suo gesto tecnico, Ronaldo raggiunse i 2,31 metri di altezza: McTominay, dunque, è riuscito a battere CR7 di ben 20 cm. Un gap clamoroso, che serve ancora una volta a sottolineare la straordinarietà del gesto tecnico dello scozzese. Detentore, a questo, punto del nuovo record mondiale per la rovesciata “più alta” (e vincente) mai realizzata.

Su quale delle due biciclette sia più spettacolare, il discorso è aperto: Ronaldo colpì il cuore del pallone, alla perfezione, imprimendogli una traiettoria e una potenza fenomenali; il colpo di McT, invece, è stato lievemente più sporco, ma abbastanza angolato (e sorprendente) per risultare imparabile per il portiere danese Schmeichel. Ma stando ai freddi numeri, la vittoria di McTominay è indiscutibile: un giorno lo scozzese potrà raccontare ai nipotini di aver battuto uno dei migliori giocatori della storia del calcio.