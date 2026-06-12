Mondiali, la Scozia sfrutta McTominay per "arruolare" i tifosi del Napoli: lo spot sui social è già cult 

Il centrocampista protagonista di un video che invita i partenopei (ma non solo) a tifare per la Tartan Army, tornata a giocare la Coppa del Mondo dopo 28 anni

“Choose Scotland”, ovvero “scegli la Scozia”: questo il messaggio affidato a Scott McTominay, protagonista di uno spot già cult sui social che mira ad arruolare i tifosi del Napoli – ma non solo – nel sostegno della Tartan Army ai Mondiali 2026.

Napoli, McTominay invita a tifare Scozia ai Mondiali

Senza l’Italia, per chi tiferanno gli italiani ai Mondiali 2026? “Choose Scotland”, “scegli la Scozia” suggerisce Scott McTominay, protagonista di uno spot divenuto in poche ore un cult sui social e che sembra realizzato per arruolare in primis i tifosi del Napoli tra i sostenitori della Tartan Army, tornata a disputare la Coppa del Mondo dopo 28 anni di assenza.

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Il video che unisce Scozia e Napoli

Le immagini del video rimbalzano continuamente tra i vicoli di Partenope e i plumbei cieli di Scozia, interrotte da frammenti delle prodezze del centrocampista con la maglia della propria nazionale. Nella sequenza d’apertura McTominay cammina per le vie di Napoli con la valigia, pronto a partire per i Mondiali. La prima frase che accompagna le immagini chiarisce già il messaggio: “Puoi nascere ovunque, è questione di fortuna. Il resto è una scelta”. A parlare è Lewis Capaldi, cantante scozzese di origini italiane, grande tifoso della Tartan Army.

La citazione di “Trainspotting”

E qui si innesta il sottotesto del video, che cita chiaramente la sequenza d’apertura di “Trainspotting”, film cult del ’96 di Danny Boyle che parla sì di tossicodipendenza, ma anche di anticonformismo e ribellione. La colonna sonora del video (“Lust for life” di Iggy Pop) è la stessa della scena del film, mentre Capaldi parafrasa il celebre monologo “Choose Life”. “Scegli il sole di Napoli e la pioggia di Glasgow…”, “Scegli tattie scones (piatto tipico della colazione scozzese, ndr) il martedì e pizza il mercoledì…” dice la sua voce. Elementi che sottolineano il sentimento identitario della Scozia e di Napoli, luoghi lontani ma entrambi controcorrente, che si sentono “altro”, diversi rispetto al paese di cui fanno parte, la Gran Bretagna e l’Italia.

“Abbraccia l’underdog”, continua il video in un elogio degli sfavoriti che è un chiaro riferimento alle chance della Scozia ai Mondiali. Il messaggio diventa esplicito nel finale: “Non puoi scegliere dove nascere, ma puoi scegliere con chi stare: scegli la Scozia”.

McTominay isolato dai compagni

Inutile sottolineare che le reazioni allo spot sono state entusiastiche sia tra i tifosi della Scozia che tra quelli del Napoli, probabilmente già pronti prima della pubblicazione del video ad affiancare il tifo per la Tartan Army al tradizionale sostegno per l’Argentina di derivazione maradoniana.

La nazionale allenata dal c.t. Steve Clarke debutterà nella notte tra sabato e domenica contro Haiti (ore 3 italiane), ma proprio McTominay rischia di mancare al debutto: la Bbc ha riferito che il centrocampista è vittima di un mal di pancia ed è stato isolato dal gruppo per evitare che il malore, qualora fosse di natura virale, possa diffondersi tra i compagni di squadra. “Incrociamo le dita, Scott è un giocatore speciale”, ha dichiarato Clarke parlando del malore della sua stella: chissà che, a distanza, la scaramanzia dei napoletani non possa aiutare McT a recuperare in fretta e gli permetta di essere in campo in una gara storica per la sua nazionale.