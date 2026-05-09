Mondiali, Messi snobba il Brasile e manda un messaggio ad Ancelotti

Lionel Messi sostiene Neymar, parla del Brasile di Ancelotti, del rapporto con Cristiano Ronaldo e delle favorite al titolo: “Ai Mondiali devono esserci i migliori”.

Se da una parte la presenza di Neymar nella lista del Brasile resta incerta, c’è invece chi non ha dubbi. Sebbene il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha chiarito che porterà al Mondiale soltanto giocatori al massimo della condizione fisica, per Lionel Messi la presenza del numero 10 brasiliano non dovrà mancare alla Coppa del Mondo 2026.

Come sta Neymar

Dopo l’intervento chirurgico subito alla fine dello scorso anno, Neymar non è ancora in piena forma ed Ancelotti lo sa bene. Con il Santos, si sono addirittura accordati su quali partite avrebbe giocato e quali no, per evitare potenziali infortuni, usura o sforzi eccessivi. La sua situazione non è promettente. Per niente. Se dovesse partire, l’altra grande incognita è quale ruolo ricoprirebbe: titolare o riserva? E in quest’ultimo caso, sarebbe disposto ad accettare tale ruolo?

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Carlo Ancelotti annuncerà la rosa per i Mondiali il 18 maggio. Fino a quel giorno Neymar avrà la sua ultima possibilità di convincere sia il CT che il Brasile.

Il sostegno dell’amico Leo

Lionel Messi non ha dubbi: Neymar merita di partecipare ai prossimi Mondiali. Nell’intervista concessa su youtube al giornalista argentino “Pollo” Álvarez, il capitano dell’Argentina ha espresso tutto il suo affetto per l’ex compagno ai tempi del Barcellona.

“Non posso essere molto obiettivo, è mio amico. Ovviamente, mi piacerebbe che andasse, che gli succedessero cose belle perché se lo merita. Ai Mondiali vogliamo sempre che ci siano i migliori giocatori, e Ney, finché ci sarà, sarà sempre uno di loro”.

Messi ha poi elogiato il carattere del brasiliano: “Ha un carisma molto speciale e non recita; vive la sua vita così com’è e fa quello che sente senza preoccuparsi delle ripercussioni. Vive la sua vita, è felice e molto naturale”.

Argentina prudente verso il Mondiale

Pur difendendo le ambizioni dell’Argentina campione del mondo, Messi invita alla cautela. Secondo il numero 10 dell’Inter Miami, altre nazionali arrivano al torneo in condizioni migliori: “Dobbiamo entusiasmarci, come fanno sempre gli argentini quando c’è una competizione ufficiale, che si tratti della Copa América o dei Mondiali. Ma dobbiamo anche sapere che davanti a noi ci sono altri favoriti che sono in una forma migliore”.

Tra le squadre più accreditate alla vittoria finale del torneo, spiega Messi: “In questo momento la Francia sta di nuovo andando molto bene, ha tantissimi giocatori di altissimo livello ”, e ha aggiunto la “Spagna” alla lista delle favorite, nonostante non abbia raggiunto la Finalissima lo scorso marzo.

Infine arriva un messaggio del numero 10 argentino sui rivali brasiliani: “Anche se non sono al meglio da un po’ di tempo, il Brasile è sempre un contendente e ha i giocatori per competere in tutte le competizioni ufficiali ”.

Il rapporto con Cristiano Ronaldo

Arriva, infine, un passaggio sulla storica rivalità con Cristiano Ronaldo, vissuta negli anni delle sfide tra Barcellona e Real Madrid: “Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Io ero al Barcellona e lui al Real Madrid, e abbiamo gareggiato per tutto, sia a livello collettivo che individuale”.

Messi ha ribadito che il rapporto tra i due è sempre stato improntato al rispetto: “Non c’era niente di personale. Non ci vedevamo spesso, se non alle partite o alle premiazioni, e siamo sempre stati in buoni rapporti”.