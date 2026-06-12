Mondiali, Messico-Sudafrica, moviola: l’arbitro entra nella storia, non era mai successo prima. Disastro anche al microfono

La prova dell’arbitro Sampaio nella gara d’esordio dei Mondiali al Mexico City Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto brasiliano ne ha espulsi 3

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ben 3 espulsi diretti (mai verificatesi in una partita d’esordio al Mondiale) e altrettanti cartellini gialli: questo il bilancio dell’arbitro brasiliano Sampaio nella gara inaugurale dei Mondiali. Il fschietto sudamericano è stato abbastanza severo ma non ha commesso grossi errori anche se ci sono dubbi sul terzo rosso. Vediamo cosa è successo.

Messico-Sudafrica, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’8 il gol di Quinones. Il primo giallo arriva al 17′ ed è per Mokoena, che fa fallo su Fidalgo. Al 23′ sgambetto di Gutierrez su Mokoena, il contatto non è così evidente, ma per l’arbitro è da ammonizione. Al 49′ Sithole, già colpevole sul primo gol con il pallone perso davanti alla difesa, taglia la strada a Gutierrez che stava scappando da solo verso la porta, negando una chiara occasione da gol: fallo fuori area, rosso però inevitabile. Al 63′ gamba molto alta di Quinones su Mudau, non c’è sanzione con cartellini perché l’attaccante del Messico riesce ad arrestare in tempo la sua corsa.

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Festival del rosso

Valido al 67′ il raddoppio di Jimenez. Al 72′ Sibisi affronta in area con un colpo di spalla Jimenez, Sampaio lascia correre, per poi intervenire con un giallo al 74′ su un’entrata dello stesso sudafricano su Quinones, oltre all’impatto con la gamba allarga anche il gomito. All’84’ Alvarado fa un blocco su Zwone, che reagisce dandogli uno schiaffo sulla nuca: richiamato dal Var, Pereira Sampaio va al monitor per rivedere tutto, torna in campo ed estrae il rosso nei confronti del secondo sudafricano. Al 92′ Montes stende Mudau lanciato verso la porta e Pereira Sampaio caccia anche lui. La partita si chiude con questo bilancio: 12 falli del Messico, 11 del Sudafrica. Dopo 7′ di recupero tutti giustificati (dimenticati per ora gli extratime infiniti di Qatar 2022) finisce 2-0 per il Messico.

La moviola di Marelli

Su Facebook arriva l’analisi dell’esperto di Dazn Luca Marelli che scrive: “Corretta la prima espulsione, impossibile da vedere in campo la seconda (santo VAR!), molto discutibile la terza (posizione parecchio defilata per poter leggere un chiaro DOGSO). Non mi ha particolarmente sorpreso che il VAR abbia avallato la decisione: per quanto, a mio parere, fosse palese che mancasse la direzione generale dell’azione, è da ritenere che i varisti non abbiano considerato sussistente un chiaro ed evidente errore ma, al limite, un episodio su una linea di grigio. Però, se penso a come Collina sta interpretando il VAR da parecchi anni (sempre più vicino, nella linea FIFA, alla moviola come nel caso del secondo rosso che al VAR delle origini su episodi eclatanti), non credo che sarà molto felice del terzo cartellino rosso.

Una critica, però, non posso sottacerla. L’announcement è stato un vero e proprio disastro comunicativo: comprendo perfettamente che possa essere complesso riuscire ad esprimersi davanti ad 80mila spettatori allo stadio ed un paio di miliardi nel mondo in una lingua diversa dalla propria ma siamo al Mondiale! Non pretendo un inglese vicino alla madrelingua ma oggettivamente non si è capita una parola di quel che Sampaio ha detto, tranne “red card”….”

Chi è l’arbitro Sampaio

Volto noto ai club brasiliani, Wilton Pereira Sampaio farà parte del panel arbitrale FIFA per la terza volta ai Mondiali. L’arbitro originario di Goiás ha lavorato come Video Assistant Referee (VAR) nel 2018 in Russia e ha diretto 4 partite come arbitro in Qatar nel 2022. In questi Mondiali saranno presenti aanche altri brasiliani: Ramon Abatti Abel, Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafal Alves compongono la squadra arbitrale brasiliana per la Coppa del Mondo. Criticato in patria – ma quale arbitro non lo è? – Sampaio è molto stimato dalla Fifa e potrebbero anche sceglierlo per la finale.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bruno Pires e Bruno Boschilia con il paraguaiano Juan Gabriel Benitez IV uomo, Cardozo arbitro di riserva, il colombiano Gallo al VAR e il cileno Juan Lara all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mokoena, Gutierrez, Sibisi. Espulsi Shtole, Zwone, Montes.