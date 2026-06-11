Mondiali: novità sugli inni, un'idea di Del Piero, rischio pioggia per la gara inaugurale, le cerimonie d'apertura saranno tre

Il presidente della Fifa Infantino ha accolto con entusiasmo un suggerimento di Pinturicchio, per Messico-Sudafrica si prevedono raffiche di vento

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Forse chi voleva Del Piero come dirigente nella Figc non sbagliava: una sua idea ha portato a una novità per i Mondiali e la vedremo stasera in occasione della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica (ore 21 italiane): tutti i giocatori delle due squadre potranno ascoltare gli inni nazionali prima delle partite. Lo ha confermato ieri lo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino, durante la conferenza stampa di apertura di questo Mondiale.

L’idea vincente di Del Piero

A partire da stasera tutti i 26 giocatori di ciascuna nazione, ovvero tutti i convocati, si schiereranno in campo per ascoltare insieme l’inno nazionale, anziché seguire la tradizionale procedura con la formazione titolare. Infantino ha rivelato che questa modifica è un’idea do Alessandro Del Piero: “Vogliamo sempre fare qualcosa di nuovo, non si tratta in questo caso di un’idea legata al business. Tutto è nato da una conversazione con Alessandro Del Piero. Qualche mese fa mi ha detto: ‘Perché non fate entrare tutti i giocatori in campo per l’inno?

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Facciamo tutti parte della stessa squadra’. Non so se me l’ha detto perché ha realizzato un gol storico, contro la Germania ai Mondiali 2006, partendo dalla panchina... Mi è sembrata un’idea interessante, l’abbiamo proposta a giocatori e allenatori: tutti si sono detti favorevoli. Nel calcio di oggi abbiamo 11 titolari, ci sono 5 o 6 sostituizioni. Ma tutta la rosa può scendere in campo, è positivo che tutti i calciatori possano vivere il momento dell’inno”. I 26 calciatori di ogni nazione si schiereranno accanto a una bandiera gigante che simboleggerà un nuovo modo di ascoltare gli inni nazionali.

Rischio maltempo per la gara inaugurale

Intanto, dopo che ieri l’amichevole Inghilterra-Costa Rica è slittata per il maltempo, c’è forte rischio pioggia anche per la gara inaugurale di oggi a Città del Messico. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale messicano ci saranno cielo nuvoloso, piogge e temporali. Durante la cerimonia e la partita tra Messico e Sudafrica allo stadio di Città del Messico, la temperatura oscillerà tra 23 e 25 gradi. Le previsioni indicano una probabilità di precipitazioni del 60% nella zona sud della capitale, dove si trova lo Stadio Azteca, con raffiche di vento fino a 50 chilometri orari e il rischio di grandine.

Sarà comunque una grande festa, che ieri è stata preceduta da un concerto di apertura sincronizzato tra i tre paesi che ospiteranno la Coppa del Mondo: Stati Uniti, Canada e Messico. L’evento è iniziato con la presenza dei brasiliani Bebeto e Cafu, campioni con la nazionale brasiliana, dell’argentino Mario Kempes e dell’italiano Marco Materazzi, che si è presentato all’Auditorium Nazionale di Città del Messico portando il trofeo della Coppa del Mondo. Los Angeles ha accolto Major Lazer, Diplo e Davido. A Città del Messico e a Toronto si sono esibiti artisti come Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI e Wyclef Jean, oltre a Los Angeles Azules, Belinda ed Elena Rose.

Lo show della cerimonia

Da oggi partono le cerimonie inaugurali ufficiali che saranno tre, una per ogni paese ospitante. La prima delle celebrazioni si terrà allo Stadio Azteca di Città del Messico, prima della partita tra Messico e Sudafrica e vedrà le esibizioni di Shakira e Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla. Domani si terranno altre due cerimonie di apertura dei Mondiali: a Toronto, prima della partita tra Canada e Bosnia-Erzegovina, si esibiranno Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince e prima di Usa-Paraguay a Los Angeles,saranno Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla ad esibirsi.