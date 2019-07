Mondiali nuoto, Federica Pellegrini non replica: fuori dai 100 sl

La commozione, il clamore e il successo sui suoi 200 sl hanno riempito di emozioni Federica Pellegrini, che ha dimostrato di nuovo di non essere catalogabile. Nessuna è come lei. Almeno sui 200 sl, come ha dimostrato mercoledì in vasca, impartendo una lezione alle colleghe e superandosi con l’ennesima medaglia d’oro. L’esclusione dai 100 sl non offusca una prestazione totale, assoluta ai Mondiali di nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju.

Federica, stavolta, non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il crono dell’azzurra (54″68), che le vale il 22/o tempo assoluto e dunque non è sufficiente per qualificarsi al turno successivo.

FEDERICA PELLEGRINI E GLI ALTRI

Matteo Restivo è l’unico azzurro di giornata – la quinta della 18esima edizione del mondiale sudcoreano – a superare le batterie col decimo tempo dei 200 dorso. Il 24enne di Udine – primatista italiano in 1’56″29 che vive a Firenze dove studia Medicina e si allena insieme a Filippo Megli seguito da Paolo Palchetti – nuota in 1’57″67 con un passaggio da 56″96 che lo aveva portato a condurre la quinta e ultima batteria prima di rallentare solo nella terza vasca (30″78). Eliminati gli azzurri in gara nei 200 rana: il bronzo mondiale dei 100 Martina Carraro è diciottesima in 2’27″41.

VIRGILIO SPORT | 25-07-2019 09:54