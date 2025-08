Mondiali, Frigo si prende la rivincita: “Mi hanno dato del caprone sessista”. Curtis fa “turnover”: eliminata la staffetta

L’Italia conquista il record di finali ai Mondiali di Singapore ma la scelta di lasciare fuori Curtis nelle batterie della staffetta 4x100 mista femminile fa discutere. Flop di Razzetti nei 400 misti

L’Italia vuole provarsi a giocare tutte le sue chance fino alla fine. Forse non sono arrivate tutte le medaglie che la spedizione azzurra voleva, manca qualche acuto dopo l’oro di Cerasuolo ma le 25 finali complessive conquistate ai Mondiali di Singapore rappresentano un record e la dimostrazione che il movimento azzurro è in ottima salute.

La rivincita di Frigo

C’era grande attesa per la staffetta 4×100 mista maschile, nelle batterie del mattino vengono tenuti a riposo Martinenghi e Ceccon. Ma Bacico, Viberti, Burdisso e Frigo fanno alla grande il loro dovere: vincono la terza batteria con il crono di 3’30”40 e si qualificano con il terzo tempo complessivo alla finale in programma oggi. Una formazione che cambierà tanto per l’atto conclusivo con l’inserimento delle due stelle azzurre e di Carlos D’Ambrosio in ultima frazione. Dopo i dubbi della vigilia Ceccon dovrebbe comunque essere in gara nel suo dorso lasciando a Burdisso la frazione a farfalla.

Dopo la gara è anche il momento di una piccola rivincita per Manuel Frigo che contribuisce con un ottimo 47”72 lanciato e nell’era social risponde ad alcune accuse che gli erano arrivate via web: “Spero solo di non aver dato l’impressione di aver fatto una gara sottotono visto che ieri sera dopo la staffetta mi hanno dato del caprone sessista. Mi hanno detto che mi ha visto sottotono e ho sbagliato l’approccio”.

Il turnover non paga: fuori la staffetta femminile

Niente da fare per la staffetta femminile 4×100 mista che chiude al decimo posto complessivo e non sarà in finale. Non scendono in acqua le migliori con Bottazzi e soprattutto Sara Curtis che vengono tenuti a riposo. Gastaldi, Angiolini, Cocconcelli e Menicucci chiudono con il tempo di 4’00”12, sarebbero bastati poco più di 7 decimi in meno per soffrire il posto alle atlete russe per l’ultima posizione in finale. Certo anche con la formazione al completo pensare al podio sarebbe stato complicato anche in considerazione del fatto che Bottazzi sarà impegnata nella finale dei 50 rana.

Flop Razzetti, out anche Franceschi

Niente da fare per i “mististi” azzurri. Rimane fuori dalla finale Alberto Razzetti che era arrivato a Singapore con altre aspettative. L’azzurro ha nuotato nettamente al di sotto delle sue possibilità chiudendo con il tempo di 4’14”52, di cinque secondi più alto del suo personale. Per la finale non servivano miracoli visto che l’acceso era a 4’13”50. Eliminata in batteria anche Sara Franceschi che chiude con il tempo di 4’50”23, lontanissima dalle migliori.