Mondiali nuoto: epico Paltrinieri, medaglia d'oro negli 800 sl

Quanto visto di buono in batteria, è stato confermato in una finale da brividi che ha dimostrato, ancora una volta, il talento e lo spessore di Gregorio Paltrinieri. Ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo 7’39”27”’, senza mai cedere e battendo il record europeo detenuto proprio da Detti, che si è piazzato solo quinto. Argento a Christiansen e bronzo a Aubry. Il grande sconfitto (si fa per dire), in questa gara è stato Detti, estremamente deluso: “Sono arrabbiato, non è il tempo che valgo. Greg è stato molto bravo, il titolo è rimasto in casa”.

LE DICHIARAZIONI

Entusiasta e pieno di emozione, Paltrinieri: “Sono contentissimo, è stata una gara bella, ho cercato di mettermi sul mio ritmo. Sono veramente contento. Tatticamente bisognava essere perfetti, non esagrare il passaggio ma imporre un ritmo abbastanza forte. Erano 4 anni che non facevo degli 800 così, ogni volta mancava qualcosa. Fondo e nuoto? Dopo il 7 colli non ci credevo nemmeno io”.

Paltrinieri a 24 anni ha conquistato l’oro grazie a una disciplina rigorosa: si allena ad Ostia con Stefano Morini. Dopo la finale di Londra 2012 nei 1500, Gregorio ha trionfato a Rio 2016 ed è bicampione del mondo in vasca lunga.

VIRGILIO SPORT | 24-07-2019 13:17