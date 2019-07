Mondiali nuoto, Quadarella oro nei 1500

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 1500 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto in corso a Gwanju.

Oltre a conquistare la medaglia più preziosa, l'azzurra ha fatto registrare anche il nuovo record italiano sulla distanza, con un tempo di 15:40.89.

La 20enne romana non è riuscita a trattenere la sua emozione per il successo iridato: "L'assenza della Ledecki? Questi ritiri ci sono perchè non sei in grado di stare lì… – ha raccontato la campionessa ai microfoni di Raisport – La notizia della sua assenza mi ha spiazzato, non sapevo se sarebbe stato un bene o un male. Sarò stata fortunata, ma la fortuna va a chi si impegna, perchè ero la seconda".

