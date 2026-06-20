Olanda-Svezia 5-1: Dumfries Eurostar, che flop Malen. Brobbey e Gapko travolgono gli scandinavi. Disastro Hien

I top e flop: Brobbey e Gakpo segnano entrambi una doppietta e diventano incontenibili in fase offensiva. Delusione, invece, per Donyell Malen che viene bocciato al 45'.

Festival dei tulipani a Houston: un’Olanda straripante riscatta il pari al debutto col Giappone e umilia una Svezia che pure ha avuto momenti di bel calcio, occasioni importanti – compreso un gol annullato per fuorigioco – e la determinazione di non arrendersi mai, anche quando il punteggio non lasciava speranze di rimonta. Finisce 5-1 per l’Olanda grazie alle doppiette di Brobbey e Gakpo, con un Dumfries formato Superman autore di due assist strepitosi e un solo bocciato: il romanista Malen sostituito dopo 45′. Prova convincente anche per Koopmeiners, in campo dalla seconda metà di gioco. Onore, però, agli svedesi che hanno provato a non mollare sul 4-1, prendendo d’assedio la porta avversaria, fino alla rete di Summerville che chiude definitivamente i conti al 90′. Ora gli Orange sono primi con 4 punti nel girone, con la Svezia seconda a quota 3 e con una differenza reti ancora positiva grazie al 5-1 alla Tunisia nella prima giornata.

Olanda-Svezia, la chiave tattica

L’Olanda parte fortissimo e sfrutta una preparazione errata della situazione difensiva da parte degli svedesi: gli Oranje trovano spesso superiorità numerica sulle fasce, con un 2vs1 dettato dai moduli. Il tutto è facilitato da un centrocampo di enorme qualità, capace di cambiare completamente passo quando meglio crede. Due occasioni, infatti, sono create proprio dalle fasce con Brobbey che si rivela determinante.

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La Svezia subisce il colpo e non sembra trovare soluzioni se non cercare la palla lunga e giocare sulla fisicità di Gyokeres che però è a duello fisso con Virgil Van Dijk. Per contrastare il problema delle fasce, in fase di spinta, il tecnico degli svedesi, Graham Potter, sposta Isak più largo a sinistra per mettere maggiormente in difficoltà Dumfries, ma invano.

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Koopmeiners in campo nell’ultima mezz’ora

Alla super gara dell’Olanda partecipa anche Teun Koopmeiners. Il centrocampista bianconero, subentrato al 59′ al posto di De Jong, si ritaglia una buona mezz’ora di gioco in cui mostra ritmo e qualità nel fraseggio. Inoltre, sempre negli ultimi minuti di gioco, il 28enne si è reso partecipe alla manovra offensiva e nelle battute dei corner.

Olanda-Svezia nel ricordo di Robben nel 2018 e di Cruijff nel 1974

L’ultima volta fu in cui Olanda e Svezia si sono affrontate fu nel 2018, alle qualificazioni per il Mondiale. A vincere furono gli olandesi per 2-0 con doppietta di Robben. Sempre Olanda e Svezia, l’ultima volta che si incontrarono per le qualificazioni mondiali fu nel 1974: in quella fase, l’Arancia Meccanica di Johan Cruijff pareggiò solo una gara (0-0 proprio con la Svezia) prima di accedere alla finale. Quella gara fu ricordata proprio per la finta storica ‘Cruijff Turn’.

I top e flop dell’Olanda

Gakpo 8.5. Doppietta nella seconda metà di gioco.Assist per Brobbey in una ripartenza fulminea in contropiede.

Doppietta nella seconda metà di gioco.Assist per Brobbey in una ripartenza fulminea in contropiede. Brobbey 8. Primo tempo strepitoso in cui realizza una doppietta, fa ripartire il gioco e serve palloni in profondità per i compagni sulle fasce per allargare il gioco.

Primo tempo strepitoso in cui realizza una doppietta, fa ripartire il gioco e serve palloni in profondità per i compagni sulle fasce per allargare il gioco. Dumfries 7.5. Due assist nel corso della gara. Prova perfetta per il terzino destro che spinge continuamente su tutto il fronte.

Due assist nel corso della gara. Prova perfetta per il terzino destro che spinge continuamente su tutto il fronte. Summerville 7. Segna all’89’ una rete da fuori area che chiude definitivamente i conti.

Segna all’89’ una rete da fuori area che chiude definitivamente i conti. Reijnders 6. Abile nel favorire le ripartenze in contropiede.

Abile nel favorire le ripartenze in contropiede. Malen 5. Al 39′, da posizione defilata sotto rete, spreca una nitida occasione gol provando a servire un assist sul secondo palo anziché concludere in porta. Sostituito all’intervallo dopo una prova non soddisfacente.

Al 39′, da posizione defilata sotto rete, spreca una nitida occasione gol provando a servire un assist sul secondo palo anziché concludere in porta. Sostituito all’intervallo dopo una prova non soddisfacente. Van Dijk 5. Perde Elanga che in velocità è lanciato in porta da un assist profondo in occasione dell’1-4.

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I top e flop della Svezia

Elanga 7. Segna la rete dell’1-4 grazie ad un passaggio in profondità che lo lancia a rete.

Segna la rete dell’1-4 grazie ad un passaggio in profondità che lo lancia a rete. Lagerbielke 4.5. Non chiude su Gakpo in occasione del 3-0 e del 4-0: concede troppo spazio in area all’esterno olandese.

Non chiude su Gakpo in occasione del 3-0 e del 4-0: concede troppo spazio in area all’esterno olandese. Hien 4. Perde per due volte consecutive la marcatura in area su Brobbey che realizza una doppietta su due cross rasoterra provenienti dalle fasce.

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