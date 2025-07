Mondiali, clamoroso flop del Settebello: la follia di Iocchi Gratta contro la Grecia. Campagna si scusa, il ct al capolinea?

L’Italia era chiamata al riscatto dopo la brutta delusione olimpica, invece a Singapore arriva una sconfitta bruciante che potrebbe avere un impatto anche in chiave Los Angeles 2028

Doveva essere il Mondiale della redenzione e invece è diventato quello della delusione, totale. Il Settebello esce con le ossa rotte dalla prova iridata di Singapore, ma stavolta a differenza di Parigi 2024, non c’è protesta arbitrale che tenga. Quella azzurra è un delusione che sarà difficile da digerire e che probabilmente porterà a delle decisioni molto drastiche anche in chiave futura.

La follia di Iocchi Gratta

Una sconfitta terribile quella subita dall’Italia ai quarti di finale contro la Grecia, una gara che praticamente non è neanche mai iniziata con gli azzurri che sono andati sotto già dalle prime battute con gli ellenici subiti sul 3-1. Ma invece di reagire con determinazione e orgoglio, gli azzurri hanno risposto con frustrazione e nervosismo che sono risultati evidenti nel gesto folle di Iocchi Gratta che colpisce con una ginocchiata Argyropoulos: nessun dubbio per gli arbitri che controllano l’azione al Var e assegnano rigore ed espulsione.

Di fatto è il momento che chiude la contesa, da quel momento la Grecia prende in mano le redini del match chiudendo i primi 8 minuti avanti di 6-1. Chi si aspetta una reazione dell’Italia resta presto deluso, gli azzurri non riescono mai a entrare in partita, Bruni è l’unico che dà del filo da torcere alla difesa avversaria ma la Grecia controlla a proprio piacimento e chiude 17-11 con anche rilassamento finale.

Le scuse del commissario tecnico

A fine match Sandro Campagna non cerca scuse per il ko contro la Grecia ma resta ottimista per il futuro: “Abbiamo sbagliato partita – ha detto il commissario tecnico dopo il match – Chiediamo scusa ad appassionati e telespettatori perché si aspettano un Settebello diverso. L’impegno non è mancato ma non è stato sufficiente. La Grecia ha giocato la partita perfetta noi invece ce la siamo incasinata. Il percorso di questa squadra è appena cominciato, dobbiamo continuare a lavorare”.

Sandro Campagna: il futuro è a rischio?

La sconfitta ai quarti di finale del Mondiale di Singapore sarà anche l’occasione per delle riflessioni. Il Settebello non arrivava alla manifestazione iridata col ruolo di favorita ma era comunque inserita in quel novero di nazioni capace di poter dare l’assalto al podio. Invece a un anno di distanza dalla delusione olimpica, arriva un batosta che fa male. Anche il ruolo di commissario tecnico di Sandro Campagna potrebbe essere a rischio per il futuro con la Federnuoto che potrebbe scegliere una strada diversa visto che i risultati ottenuti sono al di sotto delle aspettative.

A Parigi l’Italia aveva lasciato tra le proteste e una punizione molto severa da parte della FIN, a Singapore esce di scena mestamente: ora l’obiettivo si sposta su Los Angeles 2028. C’è tempo per costruire, molto meno per sbagliare ancora.