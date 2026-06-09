Mondiali: per Messico-Sudafrica gara inaugurale ci sarà l'arbitro criticato in patria ma favorito per dirigere la finale

Il brasiliano Wilton Pereira Sampaio dirigerà il primo match della kermesse, polemiche per l'esclusione del fischietto somalo Abdulkadir

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sarà il brasiliano Wilton Pereira Sampaio l’arbitro della partita inaugurale dei Mondiali , che si disputerà giovedì 11 alle 16.00 (ora di Brasilia, le 21 in Italia) tra Messico e Sudafrica a Città del Messico. Le due squadre sono inserite nel Gruppo A della competizione. Oltre a Wilton , altri due nomi brasiliani faranno parte della terna arbitrale per la prima partita: Bruno Pires e Bruno Boschilia saranno gli assistenti arbitrali, insieme ai paraguaiani Juan Gabriel Benitez , che ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, ed Eduardo Cardozo, che sarà l’arbitro di riserva. Il colombiano Nicolas Gallo sarà responsabile del funzionamento del VAR, coadiuvato dal cileno Juan Lara. Completa la squadra arbitrale il francese Jerome Brissa.

Terzo Mondiale per Pereira Sampaio

Volto noto ai club brasiliani, Wilton Pereira Sampaio farà parte del panel arbitrale FIFA per la terza volta ai Mondiali. L’arbitro originario di Goiás ha lavorato come Video Assistant Referee (VAR) nel 2018 in Russia e ha diretto 4 partite come arbitro in Qatar nel 2022. In questi Mondiali saranno presenti aanche altri brasiliani: Ramon Abatti Abel, Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafal Alves compongono la squadra arbitrale brasiliana per la Coppa del Mondo. Criticato in patria – ma quale arbitro non lo è? – Sampaio è molto stimato dalla Fifa e potrebbero anche sceglierlo per la finale.

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L’arbitro somalo Abdulkadir Artan escluso dal Mondiale

Intanto è stata confermata l’esclusione dell’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto dall’immigrazione mentre tentava di entrare nel paese. E’ dovuto tornare in Turchia, da dove era partito il suo volo per gli Stati Uniti. La FIFA non si occupa delle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, compreso il rilascio dei visti (già motivo di polemica con l’Iran), ed è stata informata dalle autorità che la situazione del signor Artan non subirà modifiche al momento. “Come nei precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a decidere in ultima analisi chi riceve il visto e chi è autorizzato ad entrare nel proprio paese.”

Abdulkadir è considerato uno dei nomi di spicco dell’arbitraggio africano e sarebbe stato il primo rappresentante della Somalia ad arbitrare in un Mondiale. Aveva già incontrato diverse difficoltà nell’ottenere il visto e, con il supporto dell’ambasciata del paese, era riuscito a ottenere un passaporto diplomatico. Ma l’immigrazione statunitense non ha accettato il documento e ha negato l’ingresso all’arbitro, che nel 2025 è stato eletto il migliore del suo continente.