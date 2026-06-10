Mondiali: perché è stato scelto Mariani, l’arbitro più contestato in A, come unico italiano

Il fischietto di Aprilia, insieme agli assistenti Bindoni e Tegoni e al varista Di Bello – anch’egli assai criticato – rappresenterà l’Italia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è su tutti Carlo Ancelotti, ct del Brasile con i suoi collaboratori: Francesco Mauri, vice allenatore, il figlio Davide Ancelotti, vice allenatore, Mino Fulco, preparatore atletico e Simone Montanaro, Capo Match Analyst ma di italiani ai Mondiali, nonostante tutto ce ne sono parecchi.

Tutti gli italiani ai Mondiali

C’è Vincenzo Montella come ct della Turchia, assieme al vice Davide Russo, al preparatore atletico Pierpaolo Pollino e al match analyst Massimo Crivellaro, c’è Fabio Cannavaro con il suo staff fatto tutto di nomi importanti (Francesco Troise, vice allenatore, Paolo Cannavaro, vice allenatore. Antonio Chimenti, preparatore dei portieri ed Eugenio Albarella, preparatore atletico. Poi ci sono tanti altri italiani negli staff di altre nazionali, come Gianni Vio, collaboratore tecnico degli Stati Uniti, Antonio Gagliardi, vice allenatore dell’Iran, Yuri Annecchiarico, fisioterapista della Francia, Mario Pafundi, fisioterapista della Norvegia, Guido Nanni, preparatore dei portieri dell’Algeria e Paolo Rongoni, preparatore fitness dell’Algeria. E c’è un esercito di circa 120 giocatori stranieri che militano in serie A, da Lautaro a McKennie, da Pulisic a De Bruyne, ma l’Italia ai Mondiali sarà rappresentata con i colori azzuri, anche senza la Nazionale che ha fallito l’obiettivo.

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Mariani portacolori azzurro

C’è infatti anche Maurizio Mariani nella lista dei 15 arbitri europei selezionati dalla Fifa per prendere parte al Mondiale in Canada, Usa e Messico che parte domani. Il fischietto della sezione di Aprilia rappresenterà l’Italia al pari di Bindoni e Tegoni, entrambi assistenti, oltre a Di Bello che sarà impegnato al Var. Mariani, 44 anni, ha arbitrato 13 partite nell’ultima stagione di A e non sono mancate le polemiche. A partire da Napoli-Inter dello scorso ottobre (finì 3-1 per gli azzurri), quando Mariani fischiò un penalty su indicazione dell’assistente e in differita di cinque secondi.

Quante polemiche con Mariani

A gennaio poi proteste e tanti episodi contestati nel corso di Milan-Genoa (1-1). Sono la lente d’ingrandimento finirono il rigore concesso ai liguri al 99′ per un fallo di Bartesaghi e un pestone in area di Ostigard su Fullkrug. In quest’ultima occasione nessun richiamo al monitor di Mariani. Mariani che ha sbagliato invece in maniera netta nel corso dell’ultimo Juventus-Napoli terminato 3-0. A far discutere l’intervento di Bremer, colpevole di aver messo un braccio attorno al collo di Hojlund. Un contatto evidente con il Var rimasto silente. L’ultimo episodio, assai discutibile, riguarda Udinese-Juventus e il gol annullato a Conceiçao per un presunto fuorigioco di Koopmeiners. La posizione dell’olandese viene giudicata attiva, ma i dubbi sono tanti.

Mariani infine, ha arbitrato diversi big-match nella Champions League. Compreso Real Madrid-Manchester City dove ha assegnato un rigore ai Blancos, poi sbagliato da Vinicius. Nell’occasione a lamentarsi fu Gianluigi Donnarumma che non le mandò a dire a Mariani: “Perché fate i fenomeni?”. Resta che il fischietto di Aprilia è assai stimato ai vertici Uefa e Fifa ed è stato preferito ai vari Massa e Guida. Indubbio che la classe arbitrale italiana abbia pagato la stagione nera e le polemiche per l’inchiesta Rocchi. Basti pensare che il Brasile presenta tre arbitri ai Mondiali.

La spiegazione di Collina

“Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo – ha commentato Collina -. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo”. Ci saranno 41 arbitri in più rispetto all’edizione precedente, Qatar 2022. Selezionate anche sei arbitri donne: «Il fatto che siano state selezionate sei arbitri donne continua una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar, mentre puntiamo a sviluppare ulteriormente l’arbitraggio femminile», ha spiegato Collina.

Questi tutti gli arbitri dei Mondiali

ARBITRI UEFA

Michael Oliver Inghilterra

Anthony Taylor Inghilterra

François Letexier Francia

Clement Turpin Francia

Felix Zwayer Germania

Maurizio Mariani Italia

Danny Makkelie Olanda

Espen Eskas Norvegia

Szymon Marciniak Polonia

Joao Pinheiro Portogallo

Istvan Kovacs Romania

Slavko Vincic Slovenia

Alejandro Hernandez Spagna

Glenn Nyberg Svezia

Sandro Schaerer Svizzera

ARBITRI AFC

Omar Al Ali (Emirati Arabi)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

Yusuke Araki (Giappone)

Alireza Faghani (Australia)

Ning Ma (Cina)

Adham Makhadmeh (Giordania)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)

ARBITRI CAF

Pierre Atcho (Gabon)

Dahane Beida (Mauritania)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Jalal Jayed (Marocco)

Amin Mohamed (Egitto)

Abongile Tom (Sudafrica)

ARBITRI CONCACAF

Ivan Barton (El Salvador)

Juan Calderon (Costa Rica)

Ismail Elfath (Stati Uniti)

Drew Fischer (Canada)

Katia Garcia (Messico)

Said Martinez (Honduras)

Oshane Nation (Giamaica)

Tori Penso (Stati Uniti)

Cesar Ramos (Messico)

ARBITRI CONMEBOL

Ramon Abatti (Brasile)

Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

Raphael Claus (Brasile)

Cristian Garay (Cile)

Dario Herrera (Argentina)

Kevin Ortega (Perú)

Yael Falcon Perez (Argentina)

Andres Rojas (Colombia)

Wilton Sampaio (Brasile)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Facundo Tello (Argentina)

Jesus Valenzuela (Venezuela)