Mondiali, il bronzo di Pilato per scacciare crisi e polemiche: “Ciliegina senza torta”. Delusione per Ceccon e compagni

L’Italia sale sul podio anche nell’ultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore con Benedetta Pilato che chiude una stagione difficile con la quinta medaglia iridata di fila

Da quando aveva 14 anni sempre a podio, una stagione complicata e una rivoluzione in vista. Benedetta Pilato sale sul terzo gradino del podio nei 50 rana ai Mondiali di Singapore dimostrando di essere uno dei talenti più importanti del nuoto italiano. Quarto posto invece per Anita Bottazzo.

Pilato scaccia crisi e polemiche, Bottazzo quarta

E’ stata una stagione a dir poco complicata ma Benedetta Pilato conferma ancora una volta di essere un talento purissimo. Per la ragazza pugliese, nei 50 rana, arriva la quinta medaglia consecutiva ai Mondiali a confermare un livello altissimo da quando aveva appena 14 anni. L’Italia sfiora un clamoroso doppio podio con Anita Bottazzo che si piazza al quarto posto.

“E’ stata la ciliegina senza la torta – rivela Benedetta Pilato subito dopo la gara – E’ stata una stagione difficile, il tempo non è un granché ma in queste gare la cosa più importante è quella di riuscire a mettere la mano davanti alle altre. E’ stata una stagione difficile e non vedo l’ora che finisca ma questa medaglia ci voleva proprio. Non ho mai nascosto i problemi fisici e mentali con cui ho combattuto. Questa è una medaglia frutto di lavoro e abnegazione. Non è stato facile vedere i 100 da fuori ma erano in ottime mani. E ora con Anita ce ne andiamo insieme in vacanza a Bali”.

Soddisfatta anche se con un pizzico di amarezza Anita Bottazzo che tra 100 e 50 non centra il podio che si era prefissa: “Avevo altri sogni prima di questi Mondiali, è stata una stagione positiva. Sono comunque soddisfatta per quello che sono riuscita a fare a Singapore”.

Beffa Italia in staffetta: solo quarto posto

Non riesce l’ultima impresa all’Italia che manca per un solo decimo il podio nella staffetta 4×100 mista. Partono fortissimo gli azzurri con Ceccon nel dorso e Martinenghi nella rana, l’Italia tocca al primo posto nelle prime due frazioni poi Burdisso nella farfalla si fa risucchiare dal gruppo con gli atleti russi che volano via (per loro sarà oro e record europeo tolto proprio all’Italia). La Francia rimane al secondo posto, poi arriva la frazione super degli Stati Uniti con Carlos D’Ambrosio che non riesce a tenere i suoi sul podio.

Butini: “E’ stata un’Italia fantastica”

Un primo bilancio dei Mondiali italiani arriva dal direttore tecnico Butini che dichiara l’entusiasmo per i risultati arrivati a Singapore: “E’ stata un’Italia fantastica sopra ogni rosea aspettativa. C’è stata la spinta dei giovani con D’Ambrosio, Curtis e altri che hanno dato un’iniezione di fiducia a tutti. La squadra ha combattuto e risposto giorno per giorno alle difficoltà, c’è un movimento sano e sono davvero contento di questa nazionale. Cerasuolo? E’ stata una gradevole sorpresa. E’ una squadra che lascia intravedere delle belle prospettive verso il futuro ma con tante certezze anche per il presente“.