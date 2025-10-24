Mondiali su pista, Italia d'oro nell'inseguimento femminile: rimontata la Germania e Villa punta le Olimpiadi

L'impresa a Santiago di Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli e Chiara Consonni: gruppo giovane e destinato a vincere ancora.

Dolce il risveglio per gli appassionati di ciclismo. Le Azzurre dell’inseguimento a squadre si sono laureate campionesse mondiali nella notte a Santiago, la capitale del Cile dove è in corso la kermesse iridata su pista. Straordinario il comportamento del quartetto azzurro composto da Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli, che si sono aggiudicate una finale da batticuore a spese della fortissima Germania, rimontando in modo prodigioso dopo un avvio che aveva visto le tedesche scappar via. Con loro sul podio anche l’olimpionica Chiara Consonni, impiegata nel primo turno.

Inseguimento a squadre, la vittoria dell’Italia sulla Germania

Azzurre di nuovo sul gradino più alto del podio mondiale a tre anni di distanza dalla storica prima volta e proprio a scapito delle detentrici del record mondiale. Una finale degna di un thriller, quella vinta dall’Italia sulla Germania che era partita fortissimo, andando ad accumulare mezzo secondo di vantaggio dopo il primo chilometro. Poi il cambio di ritmo della squadra italiana, che ha guadagnato il terreno perduto e si è portata avanti di un secondo e mezzo. Finita? No. A due giri dal termine le Azzurre sono rimaste in tre e la Germania ha provato il contro-ribaltone: niente da fare, Italia prima in 4’09”560, con le tedesche a quasi tre decimi.

Ciclismo su pista, Guazzini sincera: “Non so come ho spinto”

Primo oro per la spedizione italiana nel Mondiale sudamericano, celebrato dalle parole di Vittoria Guazzini, protagonista dell’oro olimpico dello scorso anno nella madison con Consonni: “Emozione incredibile, ci voleva, ci credevamo. Volevamo tantissimo questo risultato e, da un certo punto della stagione in poi, ci siamo messe lì con i nostri tecnici: abbiamo deciso insieme i giorni in cui trovarci in pista, nessuna si è mai tirata indietro e oggi siamo qui a festeggiare. L’ultimo giro? Non so con cosa ho spinto: non mi era mai capitato di dare il cambio a metà pista e poi continuare fino all’arrivo. Questo dimostra l’unità e l’intesa che c’è fra di noi. Vittoria speciale”.

La gioia di Alzini e Venturelli, che ora ci prova nell’individuale

Felicità anche nelle parole di Martina Alzini – “Il bello di questa Nazionale è che siamo tutte utili, ma nessuna è indispensabile” – e di Federica Venturelli: “Ora ci proverò nell’individuale, anche se ho meno chance di podio perché devo crescere tanto”. Punta in alto il Ct Marco Villa, che guarda già alle Olimpiadi: “Abbiamo un gruppo giovane, l’inserimento di Venturelli, al suo primo quartetto, è stato importante, un innesto interessante insieme a Guazzini, Fidanza, Alzini e Consonni, che sono giovani ma già esperte. E a casa abbiamo anche Balsamo e Paternoster, quindi guardiamo con fiducia al futuro. Ora l’obiettivo è la qualifica olimpica e poi, naturalmente, Los Angeles“.