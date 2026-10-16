Prova super per il campione friulano, che nelle qualificazioni abbatte il muro dei 3'59 e in finale non dà scampo al danese Madsen. A medaglia pure "Top" Ganna.

Festa grande in casa azzurra, la pioggia di medaglie nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista in svolgimento a Shanghai continua. Dopo l’argento nella prova a squadre, Jonathan Milan conquista l’oro nella prova individuale, togliendosi pure la soddisfazione di disintegrare il record del mondo nelle qualificazioni. A completare l’opera, il terzo posto – con annesso bronzo – vinto dall’altro super azzurro atteso alla vigilia: Filippo Ganna. In mezzo il danese Frederik Madsen, che ha chiuso in seconda posizione. In quarta l’altro danese, Rasmus Pedersen, entrambi colonne del dream team che aveva spadroneggiato mercoledì.

Jonathan Milan, record del mondo nell’inseguimento

Che ci fossero le condizioni per l’impresa lo si era capito sin dalla mattinata, quando Milan ha impressionato con la sua prova super nelle qualificazioni. Il velocista friulano ci ha messo tre minuti, 58 secondi e 850 millesimi per completare i quattro chilometri della sua prova sulla pista di Shanghai, diventando il primo in assoluto a infrangere la barriera dei tre minuti e 59 secondi. Una dimostrazione di forza e di regolarità: Milan si è migliorato chilometro dopo chilometro, impiegando un minuto, quattro secondi e 343 per completare il primo, passando a 2’02”461 a metà gara e a 3’00”665 al terzo. Una progressione clamorosa.

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In finale Milan con quasi sei secondi su Madsen

L’azzurro ha poi completato l’opera in finale, dove ha sfidato Frederik Madsen. Stavolta per Milan non c’è stato bisogno di volare sul velodromo cinese, visto l’ampio vantaggio accumulato sul rivale. Per Jonathan una prova quasi “normale”, frutto della sapiente gestione e dell’ottimo dosaggio delle forze, con chiusura in quattro minuti e 769 millesimi. Addirittura il margine sul danese ha sfiorato i sei secondi, con un finale quasi a braccia alzate per Milan. Secondo oro mondiale nell’inseguimento per il campione azzurro, che già aveva centrato la vittoria nell’edizione dei Mondiali del 2024.

Anche Ganna sul podio, il 16mo squillo del campione

Ci si attendeva molto anche da Filippo Ganna e il campionissimo piemontese non ha tradito le attese. Dopo le soddisfazioni ai Mondiali su strada, è salito due volte sul podio anche in quelli su pista, centrando il bronzo nell’inseguimento. Per “Top” Ganna una prova regolare, che non gli ha consentito di approdare in finale ma che gli è valsa, in ogni caso, l’accesso alla finalina per il bronzo dove non si è lasciato sfuggire l’occasione di guadagnare la sedicesima medaglia complessiva in carriera ai Mondiali su pista. Nella prova contro Rasmus Pedersen l’azzurro l’ha spuntata in modo autorevole e perentorio, prima di mettersi a “tifare” per Milan.