Mondiali, Portogallo flop col Congo: Ronaldo perde la prima sfida con Messi, Leao bocciato dopo la rissa

I lusitani fermati sul pareggio, partita lenta e poco incisiva: male CR7, Conceicao entrato nell'intervallo ha provato a cambiare ritmo ma non è bastato. Negativo l'ingresso dell'attaccante rossonero

Comincia zoppicando il Mondiale del Portogallo, che nel catino infuocato di Houston viene inchiodato sul pareggio dalla Repubblica Democratica del Congo. Cristiano Ronaldo doveva rispondere alle triplette di Mbappè, Messi e Haaland, ma è stato in ombra praticamente per tutta la partita, ciabattando malamente fuori due assist servitigli da Conceicao nel secondo tempo. Non il modo migliore per cominciare il suo sesto Mondiale, ma ci sarà tempo per rifarsi.

Portogallo, Leao punito dopo la rissa

Le scelte iniziali vedono Pedro Neto titolare sul fronte sinistro dell’attacco lusitano, Bernardo Silva a destra ai lati di sua maestà CR7. L’attaccante del Chelsea è stato subito protagonista, fornendo l’assist dell’1-0 di Joao Neves. Ma è il modo di giocatore di Pedro Neto che è perfettamente funzionale alla Nazionale portoghese: piena sincronia infatti con Nuno Mendes, che come al solito ha aggredito molto lo spazio sfruttando la sua progressione. La domanda è: Leao sarebbe in grado di integrarsi così bene con questo tipo di gioco? L’anarchia del giocatore del Milan (per quanto ancora non si sa…), probabilmente ha portato il ct Roberto Martinez a farlo accomodare in panchina dall’inizio, ma anche la rissa durante l’amichevole con il Cile potrebbe aver influito nella scelta.

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Leao, ingresso deludente

Al 71′ Leao è entrato in campo al posto di Pedro Neto sul punteggio di 1-1. Il rossonero si è schierato nella sua posizione preferita, largo a sinistra, dove praticamente non ha mai giocato quest’anno nel Milan di Allegri. Troppo poco per incidere: l’esterno del Milan infatti non è riuscito a imprimere il cambio di marcia, cosa che invece è riuscita a Conceicao dall’altro lato. Vero che il dispositivo difensivo messo in piedi dal Congo è stato praticamente perfetto, ma il numero 17 non ha dato la sensazione di essere entrato mentalmente in partita, soffrendo molto la marcatura attenta di Wan Bissaka che non gli ha lasciato spazio.

La scossa di Conceicao non basta

Discorso diverso per Chico Conceicao della Juventus: da quel lato ha giocato Bernardo Silva, titolare inamovibile e proprio oggi passato ufficialmente al Real Madrid. Ma il primo tempo dell’ex Manchester City non è stato dei migliori, e l’attaccante della Juventus ha fatto il suo ingresso nell’intervallo. Il figlio d’arte si è subito schierato largo a destra come suo solito, garantendo maggiore ampiezza al gioco del Portogallo. Al 68′ proprio Conceicaio ha servito CR7 in area, ma la conclusione è finita larga. Al 74′ stessa connection: Conceicao va via a destra, mette in mezzo per Ronaldo che viene anticipato di un soffio Il piccolo esterno della Juventus ha sicuramente dato la scossa al gioco del Portogallo, dimostrando la solita imprevedibilità ma non egoistica, bensì sempre al servizio della squadra. Ma non è bastato per vincere la partita.