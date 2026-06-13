Mondiali, Qatar-Svizzera alimenta i rimpianti dell’Italia: male Akanji, uno storico Khoukhi beffa gli elvetici

Prima sorpresa nel Gruppo B: il Qatar trova un pari storico contro la Svizzera al 94’. E aumentano i rimpianti per l’Italia alla luce di quanto si è visto in campo

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Ed ecco la prima vera sorpresa di questi Mondiali. Nella prima giornata del Gruppo B, quello in cui sarebbe potuta essere protagonista anche l’Italia, il Qatar ferma la Svizzera in pieno recupero e conquista il suo primo storico punto in una Coppa del Mondo. Aumentano così i rimpianti per l’assenza della Nazionale azzurra: alla luce di quanto visto nelle prime due partite del girone, considerando anche l’1-1 tra Canada e Bosnia ed Erzegovina, questo gruppo appare decisamente alla portata della squadra di Donnarumma e compagni.

Mondiali, Qatar-Svizzera: rigore, proteste e Var

Alla Bay Area di San Francisco la Svizzera impiega poco più di dieci minuti per sbloccare il risultato. L’arbitro honduregno Saíd Martínez concede un calcio di rigore per un’uscita scomposta di Abunada sul centrocampista del Bologna Freuler. L’impatto è netto così come il penalty, ma il Qatar protesta per un possibile fuorigioco non segnalato dal Var. Attimi di paura si registrano dopo lo scontro tra i due giocatori, con il portiere colpito alla testa che ha la peggio. Dal dischetto si presenta Embolo, che spiazza il portiere e porta avanti gli elvetici.

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Beffa al 94’: Khoukhi firma il primo punto storico del Qatar

Nel primo tempo la Svizzera spreca diverse occasioni per chiudere il match, mentre nella ripresa la squadra di Murat Yakin abbassa il ritmo, limitandosi a gestire il vantaggio. Un atteggiamento passivo che si rivela fatale. Nel pieno recupero il Qatar trova infatti il clamoroso pareggio: cross dalla sinistra di Al Amin e colpo di testa potente del difensore Khoukhi, che sovrasta Muheim e firma l’1-1. Al triplice fischio esplode la festa dei “marroni”, che conquistano così il loro primo storico punto in una Coppa del Mondo. La mano dell’ex ct della Spagna Lopetegui si vede tutta.

Akanji in difficoltà: l’errore del difensore dell’Inter

Dopo pochi minuti dall’inizio della gara, Manuel Akanji, difensore dell’Inter, commette una disattenzione pesante, bucando l’intervento e spalancando la strada a Edmilson Junior, che però si lascia ipnotizzare da un grande intervento di Kobel, portiere del Borussia Dortmund. Una serata complicata per l’esperto centrale svizzero, protagonista di più di una sbavatura nel corso del match.

Gruppo B equilibrato: cresce il rimpianto dell’Italia

Al termine della prima giornata tutte le squadre del Gruppo B si trovano a quota un punto. Un equilibrio totale che, per quanto visto in campo, alimenta inevitabilmente i rimpianti per l’Italia. Nonostante i limiti e le difficoltà della Nazionale, la sensazione è che la qualificazione ai sedecisimi sarebbe stata senza dubbio alla portata degli Azzurri.