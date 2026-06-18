Il solito Rabiot o l’ennesimo scandalo dei Mondiali? Nuova polemica sullo stadio della finale 

Il centrocampista della Francia si è lamentato delle condizioni del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium di East Rutherford, l’impianto dove si chiuderà l’evento

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una nuova polemica si abbatte sui Mondiali 2026, a sollevarla è stato Adrien Rabiot, che dopo la partita d’esordio della sua Francia contro il Senegal si è lamentato del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium di East Rutherford, lo stadio che ospiterà la finale.

Mondiali 2026, è polemica sullo stadio della finale

I Mondiali 2026 fanno i conti con una nuova polemica, da accogliere però quasi con sollievo: stavolta non si parla di scandali politici, discriminazioni, squadre obbligate a viaggiare per chilometri perché indesiderate negli Usa o di arbitri respinti alla frontiera. Il tema, stavolta, è tecnico, ma è figlio di scelte organizzative che stanno trasformando il torneo in territorio nordamericano in una delle edizioni più problematiche di sempre della Coppa del Mondo. Parliamo, infatti, del terreno di gioco del New York New Jersey Stadium, l’impianto che ospiterà la finale mondiale del 19 luglio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lamentela di Rabiot

A sollevare la questione è stato Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e della Francia, che dopo la vittoria della sua nazionale contro il Senegal nella partita d’esordio del torneo si è lamentato delle condizioni del campo di gioco. “Non so se si possa neppure chiamare campo, un terreno di gioco del genere – ha dichiarato Rabiot con toni piuttosto duri -. Parliamo di un campo più simile a un sintetico, duro e rigido. Spero che la situazione migliori nelle prossime giornate, poi chiaramente questi disagi li vivono tutti”.

La spiegazione di Deschamps

Ora, Rabiot – soprattutto in patria – passa spesso per essere un personaggio lamentoso, quando probabilmente è soltanto un calciatore abituato a parlare fuori dai denti, in grado di prendere posizione su argomenti su cui solitamente i suoi colleghi preferiscono affidarsi a vuoti giri di parole. Sulla questione del New York New Jersey, inoltre, a dare manforte a Rabiot sono arrivate anche le dichiarazioni del c.t. della Francia Didier Deschamps.

“Il fatto che ci sia una lastra di cemento sotto il campo significa che le fibre dell’erba sono molto corte – ha detto il c.t. avventurandosi in un’analisi tecnica – Il rimbalzo è diverso e il campo cambia a seconda di come viene irrigato. Dato che non ci alleniamo su questo campo, è complicato”.

Tutte le partite a East Rutherford

Per la prima volta, dunque, i Mondiali rischiano di concludersi su un terreno di gioco che, pur non essendo sintetico, ne riproduce gli effetti. Vedremo nei prossimi giorni se altre voci critiche si uniranno a quelle di Rabiot e Deschamps. A East Rutherford, infatti, si disputeranno altre 6 gare dei Mondiali: il 23 giugno è in programma Norvegia-Senegal, seguita nella fase a gironi da Ecuador-Germania (25 giugno), Panama-Inghilterra (27 giugno); prima della finale si disputeranno nell’impianto newyorkese anche una gara dei sedicesimi e una degli ottavi di finale.