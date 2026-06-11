Mondiali, Rai nella bufera: cerimonia interrotta e bassa qualità. Social impietosi, l’autogol è un assist a DAZN

I Mondiali non sono ancora ufficialmente iniziati che la Rai è finita subito nel mirino dei social per aver interrotto drasticamente la diretta della cerimonia, privando gli spettatori dello spettacolo in corso allo stadio Azteca

Non è iniziato nel migliore dei modi il Mondiale 2026, almeno per la Rai, finita subito al centro di una bufera social per la gestione della cerimonia d’apertura della Coppa del Mondo, troncata a metà per lasciare spazio all’edizione serale e integrale del Tg1. Tante anche le lamentele degli utenti per quanto riguarda la qualità audio e video della trasmissione, con gli autogol dell’emittente nazionale che diventano un assist al bacio per DAZN.

I social attaccano la Rai per la bassa qualità audio e video

C’era grande attesa per la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 che ha preceduto l’inizio della partita di apertura della competizione tra Messico e Sudafrica. Cerimonia d’apertura che però per tutti coloro che l’hanno seguita su Rai1 non è stata un grande spettacolo stando ai tantissimi utenti che su X si sono lamentati della qualità audio e video della trasmissione del canale principale dell’emittente nazionale. “Ma cos’è sta qualità video infima? Rai1 hd e si vede peggio dei video YouTube del 2009” è il commento di Nickchains. Della stessa idea anche Simone, “Ma perché l’immagine su RAI1 è così sgranata? Non è nemmeno FullHD”, mentre altri come Ciacci si sono scagliati principalmente contro la qualità audio: “Ma che cosa orripilante è l’audio della Rai aiuto”.

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Cerimonia interrotta e social impietosi

A scatenare l’ira degli utenti però è stata anche la continua intromissione dei commentatori durante la cerimonia come evidenziato da Davide, “Quelli della Rai cominciano alla grande, il commento tecnico della cerimonia, mamma che odio”, ma soprattutto la decisione di Rai1 di interrompere la trasmissione dei Mondiali dopo la performance di Shakira per dare spazio a un’edizione integrale del Tg1. Una scelta incomprensibile per Lorenzo, “La RAI da settimane pubblicizza i mondiali e oggi taglia la manifestazione d’inizio per trasmettere il TG. Ma allora perché rompere per settimane se poi non la fate vedere?”, mentre per Gion è l’ennesima conferma dei problemi della Rai con i grandi eventi sportivi: “Abbiamo capito…c’è un enorme problema in Rai con i grandi eventi. Dopo la cerimonia delle olimpiadi invernali e il grande flop, adesso si sta facendo anche peggio. Pessimo audio, video, scelta dei giornalisti in studio e blocco per il tg. Tutto da cancellare ahimè”.

L’autogol è un assist a DAZN

Tutti questi errori rischiano di trasformarsi in un autogol per la Rai, che dopo aver a lungo sponsorizzato il Mondiale ora rischia di aver fornito un assist d’oro a DAZN, altra proprietaria dei diritti per la trasmissione in Italia, come sottolineato anche da Achille: “Nel corso della cerimonia inaugurale dei Mondiali, la RAI ferma la diretta per dare la linea al Tg1. Non ci resta che DAZN , come al solito”.