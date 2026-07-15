Mondiali, Rai: per Bizzotto ultima telecronaca ma i tifosi lo eleggono numero 1, meglio di Adani e Rimedio

Stefano Bizzotto chiude la sua nona esperienza ai Mondiali con Francia-Spagna. La Rai sceglie Rimedio-Adani per semifinale Argentina-Inghilterra e finale.

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Spagna-Francia è stata l’ultima volta in cui 9 milioni di telespettatori su Rai1 (col 52% share) hanno potuto ascoltare in diretta la voce del telecronista Rai, Stefano Bizzotto, al commento di un Mondiale. Infatti, la semifinale di Arlington sarà definitivamente l’ultima telecronaca iridata del giornalista, giunto alla sua nona Coppa del Mondo, ad un passo dalla pensione con la tv di stato. In coppia con Andrea Stramaccioni, il telecronista ha salutato il pubblico sportivo per l’ultima volta e i fan attraverso i social network hanno risposto commossi e con affetto all’addio inaspettato.

La Rai sceglie Rimedio e Adani anche per la finale

La Rai ha ufficializzato le designazioni per il rush finale della competizione. Per la seconda semifinale, quella tra Argentina e Inghilterra in programma mercoledì 15 luglio alle 21 all’Atlanta Stadium, è stata scelta la coppia formata da Alberto Rimedio e Lele Adani.

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Lo stesso duo accompagnerà anche l’ultimo atto del Mondiale, la finale prevista domenica 19 luglio alle 21 a New York. La sfida per il terzo posto, invece, vedrà protagoniste le due nazionali sconfitte in semifinale. La partita, in programma sabato 18 luglio alle 23 a Miami, sarà raccontata da Luca De Capitani e German Denis.

Bizzotto-Stramaccioni, una coppia apprezzata dal pubblico

Nel corso della manifestazione, il tandem composto da Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni ha ricevuto numerosi consensi per il modo di raccontare le partite.

Da una parte lo stile elegante, misurato e sempre equilibrato di Bizzotto, capace di accompagnare il racconto senza mai sovrastare il campo e dall’altra l’approccio più analitico di Stramaccioni, che ha arricchito le telecronache con approfondimenti tattici, curiosità e racconti legati alle squadre protagoniste. Una combinazione che molti telespettatori hanno definito complementare e piacevole, soprattutto considerando il grande palcoscenico del Mondiale.

L’ultimo viaggio mondiale di una voce storica Rai

Con Francia-Spagna si chiude dunque il percorso iridato di Bizzotto, una presenza storica delle telecronache Rai che resterà a vita soprattutto nelle teche per il racconto della finale di Euro 2020 a Wembley, con la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, in coppia con Katia Serra.

I tifosi hanno deciso di salutarlo così sui social: “Lamentarsi di Adani non serve a niente. Gli affidano addirittura la finale, con quell’altro di Rimedio, per il quale non c’è Rimedio. L’unica cosa da fare è togliere l’audio. Onore a te, Stefano.”

C’è poi chi scrive: “Bizzotto-Stramaccioni nettamente superiori, avrebbero dovuto commentare anche la finale: competenza, professionalità e toni sempre pacati.” E ancora: “Bizzotto uno degli ultimi a rappresentare un calcio che ormai non esiste più e non mi rappresenta più. Rimedio e l’altro commentatore sono lo specchio di questo calcio più che malato e che non merita più attenzione.”

C’è poi chi ironizza: “Adani non ci arriva alla finale, domani in terapia intensiva appena finirà Inghilterra – Argentina ahahahah. Stefano tieniti pronto!” E infine: “Che tristezza. Ormai si preferisce il cabarettistismo al posto della sobrietà e della competenza.”

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