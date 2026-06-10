Mondiali, slitta Inghilterra-Costarica a Orlando: torna l'incubo fulmini in Florida, che disastro

Un anno dopo ritardi e polemiche del Mondiale per club, si ricomincia con ritardi e sospensioni: tutta "colpa" della famigerata legge del "Sunshine State".

Non sono neanche iniziati, eppure piove già sul bagnato ai Mondiali di Trump. Non bastassero le misure di sicurezza stringenti, le polemiche su spostamenti, controlli, caldo e costi eccessivi dei biglietti, rischia di mettersi di traverso anche il meteo sulla prima kermesse di sempre a 48 squadre. L’amichevole tra Inghilterra e Costarica in programma a Orlando, in Florida, non è cominciata alle 22, orario d’inizio concordato alla vigilia, bensì un’ora dopo. Il motivo? I fulmini. Proprio così: in Florida non hanno ancora abolito la famigerata – e assai discussa – legge che impone lo stop fino a mezz’ora dopo l’ultimo lampo caduto nei paraggi.

Inghilterra-Costarica: piove, rinviato il calcio d’inizio

È questa la ragione che ha provocato lo slittamento della partita, l’ultimo test prima dell’inizio della fase dei finale per i “Leoni” del CT tedesco Thomas Tuchel e del bomber Harry Kane. Gli inglesi in fatto di precisione e di rispetto degli orari sono proprio fissati, figurarsi lo sgomento – dunque – quando gli inviati al seguito della Nazionale hanno iniziato a documentare la pioggia torrenziale che ha fatto da cornice alla vigilia del match a Orlando. Una pioggia torrenziale, continua, incessante. Quand’è così, nel Sunshine State si applica una normativa di sicurezza che per gli amanti del calcio non rappresenta una novità: hanno imparato a “conoscerla” l’anno scorso, in occasione dei Mondiali per club.

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La legge della Florida: torna l’incubo dopo i Mondiali per Club

Per tutelare gli spettatori delle gare all’aperto, lo stato della Florida impone che gli eventi sportivi non possano riprendere che a distanza di mezz’ora dall’ultimo lampo visibile in un raggio circoscritto di chilometri: 13 circa, equivalenti a otto miglia. Questo fa sì che, quando compare la scritta “Inclement weather” sul tabellone dello stadio, si sappia del rinvio ma non si abbia idea di quando il match possa effettivamente riprendere. È stato così anche per la sfida tra gli inglesi e i “Ticos”, compagine centroamericana che ai Mondiali non s’è qualificata. Lo sparring partner perfetto per Bellingham e compagni, anche se poi pioggia e fulmini hanno scompaginato tutti i piani. Match riprogrammato per le 23, un’ora dopo. Pioggia permettendo.

Tuoni e fulmini: sui Mondiali di Trump è già bufera (in tutti i sensi)

Orlando non è sede di partite dei Mondiali, ma lo è Miami, in Florida: ed è questo il motivo che fa accrescere interrogativi e preoccupazioni sulla regolarità del torneo. Cosa succederà in caso di pioggia in una partita prevista in contemporaneità con un’altra, al termine della fase a gironi? E i calciatori (e i tifosi) potranno reggere allo stress di lunghe pause? Anche gli appassionati di tennis conoscono bene il famigerato meccanismo della legge “a tutela della sicurezza” del Sunshine State, ormai compagno abituale – e sgradito – di ogni edizione del Masters e WTA 1000 di Miami, secondo atto del Sunshine Double statunitense di marzo.