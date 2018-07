Mondiali, Rocchi 'vede' la finale

Quattro anni dopo Nicola Rizzoli, che diresse la finale di Brasile 2014 tra Germania e Argentina, l’Italia potrebbe fare un clamoroso e inedito bis al Mondiale.

Gianluca Rocchi non è stato infatti designato per arbitrare nessuna delle due semifinali dell'edizione 2018: dopo che Francia-Belgio è stata assegnata all’uruguaiano Andrés Cunha, per Croazia-Inghilterra la scelta della Fifa è caduta sul turco Cuneyt Cakir.

Rocchi, che in Russia ha già diretto tre partite, Portogallo-Spagna, Giappone-Senegal e l’ottavo di finale tra Brasile e Messico, diventa quindi uno dei favoriti per dirigere una delle due finali insieme all’iraniano Alireza Faghani.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 20:10