Mondiali 2027, Italrugby con Sudafrica e Georgia: sorteggio durissimo, agli ottavi Azzurri contro un'altra big

La Nazionale di Quesada nel Gruppo B con gli Spingboks campioni in carica, i Lelos e la Romania. Poi potrebbero affrontare l'Inghilterra. Subito supersfida Australia-All Blacks.

L’Italia del rugby non ha mai avuto troppa fortuna coi sorteggi, non è un caso che in tutta la sua storia non abbia mai superato la prima fase ai Mondiai: su dieci edizioni, è sempre stata eliminata subito. Dalla prossima Coppa del Mondo del 2027 in Australia, allargata per la prima volta a 24 Nazionali, lo scoglio della fase a gironi – almeno quella – dovrebbe essere superato senza troppi problemi. Ma agli ottavi ci sarebbe subito un altro ostacolo altissimo. Insomma, non è andata bene neppure stavolta. Perché gli Azzurri di Quesada, che pure sono in evidente crescita in termini di risultati, prestazioni e qualità della rosa a disposizione, sono finiti in un girone duro e – soprattutto – in una parte di tabellone minata.

Mondiali rugby 2027: format, regolamento e date

I prossimi Mondiali di rugby si terranno in Australia dall’1 ottobre al 13 novembre 2027. Proprio a Sydney si è tenuto il sorteggio dei gironi che hanno diviso le 24 squadre in sei gruppi da quattro. Agli ottavi di finale passano le prime due di ciascun raggruppamento, più le quattro migliori terze. Ogni vittoria assegna quattro punti, con un punto più se si segnano quattro mete o si perde con sette punti di scarto o meno. Il pareggio frutta due punti. Poi classico tabellone tennistico con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali per il terzo e il primo posto. Il match per il titolo è in programma allo stadio olimpico di Sydney.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mondiali rugby Australia 2027: i gironi

L’Italia ha beccato i campioni del mondo in carica, i lanciatissimi Springboks, la più forte Nazionale in circolazione, anche quella con più titoli all’attivo: quattro in otto edizioni giocate (hanno saltato le prime due per l’apartheid). Altra squadra nel girone, la più forte tra le Nazionali di terza fascia: la Georgia, che da anni “briga” per prendere il posto proprio degli Azzurri nel Sei Nazioni. Nel girone un’altra rivale storica degli Azzurri, la Romania, oggi un po’ decaduta rispetto al nobile passato. Negli altri gruppi, affascinante la sfida d’apertura tra i padroni di casa dell’Australia e la Nuova Zelanda. Irlanda e Scozia nello stesso raggruppamento, così come Inghilterra e Galles. Più morbidi i gironi per Argentina e Francia.

Gruppo A: Nuova Zelanda, Australia, Cile, Hong Kong

Nuova Zelanda, Australia, Cile, Hong Kong Gruppo B : Sudafrica, Italia, Georgia, Romania

: Sudafrica, Italia, Georgia, Romania Gruppo C: Argentina, Fiji, Spagna, Canada

Argentina, Fiji, Spagna, Canada Gruppo D: Irlanda, Scozia, Uruguay, Portogallo

Irlanda, Scozia, Uruguay, Portogallo Gruppo E: Francia, Giappone, USA, Samoa

Francia, Giappone, USA, Samoa Gruppo F: Inghilterra, Galles, Tonga, Zimbabwe

Rugby, il tabellone dagli ottavi di finale

In caso di secondo posto nel girone, suggerito dalla logica, negli ottavi gli Azzurri affronterebbero la prima del gruppo F: quasi certamente l’Inghilterra. Insomma, il sogno di approdare ai quarti potrebbe essere destinato a rimanere tale. Meglio andrebbe ad altre seconde, che potrebbero scornarsi tra di loro: Australia contro Giappone o Galles contro Fiji. Intrigante anche il possibile ottavo tra Francia e Scozia. Ai quarti, poi, possibile crash tra Sudafrica e Nuova Zelanda, con la Francia dallo stesso lato del tabellone. Meno complicato, almeno sulla carta, il cammino che attende Irlanda e Inghilterra.

Ottavi

A1-C3/E3/F3 (1)

B1-D3/E3/F3 (2)

C2-F2 (3)

E1-D2 (4)

A2-E2 (5)

F1-B2 (6)

C1-A3/B3/F3 (7)

D1-B3/E3/F3 (8)

Quarti

V1-V2 (A)

V3-V4 (B)

V5-V6 (C)

V7-V8 (D)

Semifinali

VA-VB

VC-VD

Finali

3/4 posto

1/2 posto

Clicca qui per scoprire com’è andato l’ultimo Test Match degli Azzurri