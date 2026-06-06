Mondiali, saranno famosi, da Rayan a Sano: le 7 babystar che non conoscete

Da Gilberto Mora a Rayan, passando per Schjelderup e Bazoumana Touré: ecco sette giovani talenti pronti a esplodere ai Mondiali 2026.

Saranno famosi e forse saranno anche campioni. Ma, intanto, saranno alla coppa del mondo 2026 alcuni giovanissimi con storie di vita fortissime e che già dominano il calcio europeo ed internazionale. Dall’attaccante del Brasile, Rayan Vitor, convocato nella Selecao di Ancelotti a Gilberto Mora, il più giovane messicano di sempre al Mondiale con El Tri: scopriamo insieme la lunga lista e le curiosità.

Bazoumana Touré, gioiello della scuola ivoriana

Età: 20 anni

Club: Hoffenheim

Ruolo: Ala

Presenze in nazionale: 5

Gol: 2

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La Costa d’Avorio continua a sfornare talenti e Bazoumana Touré è l’ultimo prodotto di una delle accademie più prestigiose del continente africano: l‘ASEC Mimosas. Dalle sue strutture sono passati campioni come Kolo Touré, Yaya Touré, Bonaventure Kalou e Salomon Kalou.

Arrivato all’Hoffenheim un anno fa dagli svedesi dell’Hammarby, il giovane esterno offensivo si è rapidamente imposto in Bundesliga. Nella stagione appena conclusa ha collezionato tre reti e ben otto assist in 26 presenze.

Descritto come un ragazzo spensierato e sempre sorridente, Touré è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi club europei e tra gli osservatori più assidui c’è stato il Liverpool, che lo segue da vicino da diversi mesi.

Caleb Yirenkyi, talento ghanese

Età: 20 anni

Club: Nordsjaelland

Ruolo: Centrocampista

Presenze in nazionale: 8

Gol: 0

Come Mohammed Kudus prima di lui, Caleb Yirenkyi è cresciuto nel progetto Right to Dream, l’accademia ghanese che ha costruito un ponte privilegiato con il club danese Nordsjaelland.

Trasferitosi in Danimarca nel 2024, Yirenkyi si è subito distinto per le sue qualità tecniche e atletiche. Può agire sia davanti alla difesa sia in una posizione più avanzata, garantendo equilibrio e dinamismo alla squadra.

Il suo talento non è passato inosservato e oggi è assistito dalla potente agenzia CAA Stellar, una delle più influenti del panorama calcistico internazionale. I principali club inglesi stanno monitorando la sua crescita, anche se un passaggio intermedio in un campionato come quello olandese potrebbe rappresentare il percorso ideale prima del grande salto.

Gilberto Mora, il Messico sogna il suo nuovo fenomeno

Età: 17 anni

Club: Tijuana

Ruolo: Trequartista

Presenze in nazionale: 5

Gol: 0

A soli 17 anni, Gilberto Mora è già considerato una delle grandi speranze del calcio messicano. In un Paese che si prepara a ospitare i Mondiali 2026, molti vedono in lui il possibile volto della nuova generazione.

Centrocampista offensivo creativo e dotato di grande personalità, Mora aveva appena 16 anni quando è stato schierato titolare nella finale della Gold Cup dello scorso anno. Un segnale chiaro della fiducia che il commissario tecnico e l’ambiente ripongono in lui.

Tra i suoi principali estimatori c’è Raul Jimenez, che lo ha definito un potenziale punto di riferimento per la nazionale e per i giovani messicani. A curarne gli interessi è Rafaela Pimenta, agente di campioni come Erling Haaland.

Da bambino idolatrava Cristiano Ronaldo e il suo sogno è seguire le orme dei grandi campioni che hanno vestito la maglia del Real Madrid. Prima, però, c’è una Coppa del Mondo da giocare davanti al proprio pubblico.

Rayan, il Brasile ha trovato un’altra stella

Età: 19 anni

Club: Bournemouth

Ruolo: Ala

Presenze in nazionale: 1

Gol: 0

In Brasile si parlava di Rayan da anni, fin dai tempi delle giovanili del Vasco da Gama. Quando il Bournemouth riuscì ad assicurarselo, molti rimasero sorpresi dal fatto che nessuno dei grandi club europei si fosse mosso prima.

L’impatto in Premier League è stato immediato. In appena dieci partite il giovane attaccante ha già messo a referto due gol e due assist, confermando le aspettative che lo accompagnavano.

Uno dei suoi primi allenatori, Gustavo Almeida, lo ha paragonato a fenomeni come Estevão ed Endrick. Anche Adriano, ex attaccante dell’Inter e della Seleção, ha riconosciuto in lui alcune caratteristiche del proprio gioco.

Con l’esordio già avvenuto nella nazionale brasiliana, Rayan si presenta ai Mondiali come uno dei prospetti più intriganti dell’intera competizione. Una grande prestazione potrebbe spalancargli le porte di uno dei club più prestigiosi del continente.

Kerim Alajbegovic, l’arma segreta della Bosnia-Erzegovina

Età: 18 anni

Club: Red Bull Salisburgo

Ruolo: Ala

Presenze in nazionale: 8

Gol: 1

La Bosnia-Erzegovina ha conquistato la qualificazione ai Mondiali anche grazie al sangue freddo mostrato negli spareggi contro Galles e Italia. In entrambe le sfide decise ai rigori, Kerim Alajbegovic è andato a segno dal dischetto.

Ridurre il suo valore alla sola abilità nei penalty sarebbe però un errore. L’esterno offensivo ama partire da sinistra, è efficace con entrambi i piedi e possiede una qualità sempre più rara nel calcio moderno: la voglia di puntare e saltare l’uomo.

Le sue prestazioni hanno convinto il Bayer Leverkusen ad attivare la clausola di riacquisto per riportarlo in Germania. Un ulteriore attestato di fiducia per un ragazzo che sogna, un giorno, di indossare la maglia di Real Madrid o Barcellona.

Kodai Sano, il regista che ha conquistato l’Olanda

Età: 22 anni

Club: NEC Nijmegen

Ruolo: Centrocampista centrale

Presenze in nazionale: 2

Gol: 0

Chi segue con attenzione l’Eredivisie conosce già molto bene il nome di Kodai Sano. Il centrocampista giapponese è stato uno dei protagonisti della sorprendente stagione del NEC Nijmegen, capace di inserirsi nelle zone alte della classifica.

Sano ha disputato praticamente ogni minuto del campionato, contribuendo con tre gol e sette assist. Numeri che hanno attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui il Crystal Palace, che lo considera un possibile erede di Adam Wharton.

Valutato circa 30 milioni di sterline, il regista nipponico potrebbe lasciare l’Olanda già in estate. Ajax e numerose società dei principali campionati europei stanno seguendo con attenzione la sua situazione.

Nonostante abbia collezionato soltanto due presenze con il Giappone, il suo talento sembra destinato a garantirgli presto uno spazio stabile anche in nazionale.

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Andreas Schjelderup, il talento norvegese pronto al salto definitivo

Età: 21 anni

Club: Benfica

Ruolo: Ala

Presenze in nazionale: 10

Gol: 1

Quando il Benfica investì circa sette milioni di sterline per acquistarlo dal Nordsjaelland, era chiaro che Andreas Schjelderup fosse considerato un prospetto speciale.

Del resto, il norvegese aveva già attirato l’interesse di club come Liverpool, Juventus e Bayern Monaco durante la sua adolescenza. Oggi, nonostante la giovane età, ha già superato le cento presenze tra i professionisti.

Capace di giocare su entrambe le fasce offensive, Schjelderup dispone di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro e rappresenta uno dei patrimoni tecnici più preziosi del calcio norvegese.

La concorrenza nella nazionale è elevata, ma se riuscirà a conquistare un posto da titolare potrebbe diventare una delle rivelazioni assolute dei Mondiali 2026. La Norvegia viene indicata da molti come una delle possibili outsider del torneo e Schjelderup potrebbe essere uno dei principali artefici della sorpresa.

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