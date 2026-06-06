Mondiali, lo schiaffo degli USA all’Iran: visti a metà e partecipazione a rischio. Italia, il rimpianto sul ripescaggio

Il caso dei visti che riguarda la nazionale iraniana continua a preoccupare la Fifa e ad alimentare lo scontro con l’amministrazione Trump. Per l’Italia aumenta il rimpianto

I visti ci sono o forse no. La partecipazione dell’Iran ai Mondiali non smette di essere un caso. Il calcio sembra essere andato in secondo piano e il Team Melli si trova coinvolto in una situazione che è diventata sempre più un gioco di potere tra le parti coinvolte. Le ultime notizie che arrivano dal paese mediorientale non fanno che preoccupare ancora di più la Fifa e alimentare i rimpianti dell’Italia su mancata qualificazione e ripescaggio.

L’annuncio degli Stati Uniti

La “situazione visti” di cui si discute ormai da tantissimo tempo, sembrava definitivamente risolta. Ma nelle pieghe del comunicato rilasciato dall’amministrazione USA si poteva già intuire che non tutto sarebbe andato per il vesto giusto. Nella giornata di ieri, il governo di Trump ha infatti annunciato che la nazionale iraniana aveva ricevuto i visti necessari per entrare negli Stati Uniti e per giocare le partite della Coppa del Mondo. Un caso che andava avanti da tempo e che è diventato una sorta di “guerra accessoria” rispetto a quella cominciata lo scorso 28 febbraio quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato il loro attacco nel paese. A lanciare i primi sospetti è stato il sito The Athletic che ha racconto le dichiarazioni provenienti dalla Casa Bianca: “Abbiamo rilasciato i visti necessari all’Iran per competere nella prossima Coppa del Mondo per gli atleti e per lo “staff necessario”. Ma non permetteremo che la nazionale iraniana approfitti di questo sistema per fare entrare nel pese dei terroristi sotto mentite spoglie”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica dall’Iran

I “permessi” condizionati arrivati dagli Stati Uniti non accontentano però le richieste dell’Iran e quando il caso sembrava giunto alla sua conclusione, ecco che si riapre. Del resto quel riferimento a “staff necessario” nelle parole della Casa Bianca sembrava il preludio alla reazione della controparte iraniana. L’agenzia di stampa Tasnim ha infatti rivelato che molti membri della delegazione iraniana non hanno ottenuto i visti necessari e in questo momento per loro sarebbe impossibile viaggiare negli Stati Uniti. A essere lasciati senza i documenti necessari sono il team manager Mehdi Mohammadnabi, il segretario generale della federcalcio Hedayat Mombini, il direttore esecutivo della nazionale Mehdi Khaarati, il direttore dei media Mohsen Motamedkia e altri membri dello staff, tra cui anche alcuni rappresentanti della sicurezza e del ministro degli esteri.

I rimpianti dell’Italia

Inutile nasconderlo che l’Italia ha vissuto il “caso Iran” anche con un pizzico di speranza. La possibilità di accedere al ripescaggio è stata reale e fondata per un po’ di tempo anche se le possibilità sono sempre state pochissime. Dopo il disastro di Zenica, gli azzurri avrebbero potuto avere una seconda opportunità approfittando dello scenario politico esistente tra Stati Uniti e Iran. Non c’è dubbio che l’azzeramento dei vertici federali con le dimissioni di Gravina, Buffon e Gattuso abbia di fatto azzerato le possibilità di fare pressioni alla Fifa sull’ipotesi di un ripescaggio. Infantino non ha mai preso in considerazione l’idea di una mancata partecipazione del Team Melli ma è altrettanto evidente che l’amministrazione Trump avrebbe fatto di tutto per avere l’Italia al posto della nazionale mediorientale.