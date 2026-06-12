Mondiali senza Italia: dura replica della Figc a Infantino, lui incontra Rivera e cerca il rattoppo

La Federazione non ci sta e accusa il numero uno della Fifa: "Il calcio insegna valori a cominciare dal rispetto". Poi l'incontro con il Golden Boy e il tentativo di ricucitura: "Gli Azzurri torneranno presto"

Come politica insegna, si lancia la pietra nello stagno e poi si nasconde la mano. Fermo restando una italica permalosità probabilmente eccessiva, il teatrino messo in scena da Gianni Infantino ha percorso il proverbiale arco dell’accusa, della replica, e del classico rattoppo.

Italia, la battuta di Infantino

In mattinata la battuta del numero uno della Fifa aveva avuto un’eco vastissima, non soltanto sui social: “Abbiamo già valutato l’ipotesi di ampliare il torneo a 64 squadre per coinvolgere ancora di più il mondo intero. La questione è stata sottoposta al Consiglio Fifa, ma nel frattempo godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Con 64, magari l’Italia potrebbe qualificarsi...e potremmo anche arrivare a 208 per essere sicuri della sua partecipazione”.

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L’indignazione dell’Italia

Chi ha detto che un presidente non possa scherzare? Purtroppo pare che l’autoironia non appartenga all’Italia del calcio (ma non solo, visti gli immancabili commenti di alcuni politici…). La bufera si è scatenata dunque sul depositario dei segreti del calcio mondiale, che aveva appena chiesto di essere “chill” a un giornalista della Bbc che aveva osato porre una domanda (rimasta classicamente inevasa).

Infantino, la replica della Figc

In serata poi è arrivata la replica ufficiale della Figc. “Un’uscita infelice”: è questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantino sull’Italia. “E’ stata un’uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell’intera comunità sportiva italiana – la considerazione in ambienti della federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili – Nella vittoria e nella sconfitta il calcio insegna i valori a cominciare dal rispetto“.

Infantino incontra Gianni Rivera

Successivamente, il rattoppo: in serata lo stesso Infantino ha incontrato Gianni Rivera, rilasciando poi un post su Instagram. “È stato fantastico incontrare Gianni Rivera alla partita inaugurale della Coppa del Mondo Fifa 2026, allo Stadio di Città del Messico, teatro della celebre ‘Partita del Secolo’, la semifinale dei Mondiali Fifa contro la Germania Ovest, disputata il 17 giugno 1970, quasi 56 anni fa esatti. Quello del 1970 fu un torneo straordinario, proprio come lo sarà questo nel 2026, anche se senza i quattro volte campioni del mondo dell’Italia”.

Italia, Infantino prova a ricucire

“Ma gli Azzurri torneranno presto – continua e non vedo l’ora di vederli nuovamente protagonisti alla qualificazione del centenario nel 2030. Fino ad allora – conclude – ci godremo tutto ciò che questo grande torneo di calcio a 48 squadre sta offrendo, la Coppa del Mondo Fifa 2026 più inclusiva di sempre, e vivremo le tante storie ed emozioni che saprà regalarci”.