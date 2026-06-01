Mondiali, senza Italia ecco il dubbio: per chi tifare? Cannavaro, Montella o Brasile? Messi o Ronaldo?

Tra 10 giorni parte la kermesse: orfani degli azzurri il popolo del tifo si divide tra i beniamini delle squadre di club e i tecnici italiani in gara

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ una domanda che, purtroppo, arriva puntualmente ogni 4 anni da dopo il 2014 a oggi. Con gli azzurri che ancora una volta, la terza di fila, i Mondiali li vedranno solamente in tv per chi tiferanno gli italiani? Prevarrà il sentimento campanilistico con simpatie distribuite sugli allenatori italiani in lizza (Ancelotti sulla panchina del Brasile, Montella su quella della Turchia e Cannavaro su quella dell’Uzbekistan) o prevarrà la logica del club con il sostegno ai tanti stranieri del nostro campionato (da Lautaro ad Yildiz)?

L’Argentina sempre amata

Tra chi riscuote più consensi c’è l’Argentina: sarà per la presenza di Messi, al suo sesto mondiale, sarà per gli “italiani” Nico Paz e Lautaro, sarà perchè tutti i napoletani la considerano la seconda patria (e non c’è bisogno di spiegare perché) i campioni in carica sono tra i più attesi al Mondiale. Anche l’ultimo duello tra la Pulce e Cristiano Ronaldo, leader del Portogallo, contribuisce all’attenzione sull’Albiceleste.

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Brasile nel segno di Ancelotti

Poi c’è il Brasile dove di “italiani” ce ne sono in campo (Bremer e Wesley ma anche i tanti ex come Alisson, Alex Sandro, Danilo, Ibanez, Marquinhos e Paquetà) e soprattutto in panchina con la coppia padre-figlio degli Ancelotti. E’ simpatico a (quasi) tutti Carletto e un suo eventuale titolo Mondiale verrebbe sentito come “nostro” probabilmente più di qualsiasi altro. Cattura simpatia la Turchia del ct Montella, ma anche di Yildiz (Juventus), Calhanoglu (Inter) e Celik (Roma), mentre è difficile sperare nell’exploit di Cannavaro con l’Uzbekistan alla sua prima recita Mondiale.

Le new entry tra sorpresa e simpatia

L’assenza dell’Italia però offre la chance di “adottare” chi ci pare e non mancherà chi tiferà proprio per le debuttanti assolute: assieme all’Uzbekistan c’è anche la Giordania ma a catturare le simpatie maggiori sono Capo Verde e Curacao.

Le big d’Europa ma non la Francia

Chi tifa però alla fine vorrebbe anche vincere, ecco dunque che parte degli italiani proverà ad esultare per le big come Spagna e Germania (ma non per la Francia, la rivale di sempre) o Inghilterra. Non mancherà il partito degli “autolesionisti”, pronti ad esultare per Norvegia o Bosnia, i “killer” degli azzurri nelle qualificazioni e nei gironi.

Tanti però hanno un sogno: vedere trionfare una squadra africana (e riuscirci in un altro continente sarebbe una doppia impresa) che sia il Marocco di Hakimi ed El Aynaoui o il Senegal di Koulibaly e Diao. Per ultima, ma non ultima, l’opzione di vedere il Mondiale comodamente in poltrona ma senza ansie da tifo, solo per godersi quello spettacolo che, ahinoi, è vietato alla nazionale italiana.

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