Mondiali, sorteggio: Italbasket femminile con USA e Cina (finaliste dell'ultima edizione) e la Cechia

Azzurre non troppo fortunate, inserite nel girone con le due finaliste dell'edizione 2022 più la temibile Cechia. L'analisi di coach Capobianco: "Sono fiducioso, però...".

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Mancavamo da 32 anni, ma per il ritorno sul massimo palcoscenico mondiale non ci siamo fatte mancare proprio nulla. Con l’Italia catapultata in un girone decisamente tosto, dove (salvo sorprese) si giocherà presumibilmente per il secondo posto. Perché l’urna ha regalato alle azzurre di Andrea Capobianco il classico girone di ferro (in questo caso il gruppo D), abbinandola a Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. La formula lascia aperte comunque più opzioni: la prima andrà direttamente ai quarti di finale, la seconda sfiderà la terza del girone C, mentre la terza sfiderà la seconda del girone C. Il problema però è che con gli USA nel girone praticamente il primo posto è da considerare già andato prima ancora di giocare.

Le prospettive: seconda e terza del girone vanno al barrage

Cina e Repubblica Ceca saranno presumibilmente le avversarie con le quali l’Italia si giocherà il passaggio al play-off da dove usciranno le ultime 4 qualificate ai quarti di finale. Due nazionali da prendere con le dovute cautele: la Cina è vice campione del mondo in carica, anche se dal 2022 a oggi ha perso molto dello smalto dell’epoca, chiudendo abbondantemente fuori dalla zona medaglie il torneo olimpico (chiuso al nono posto) e non brillando neppure nei campionati asiatici dello scorso anno, terminati sul gradino più basso del podio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Repubblica Ceca è invece un’avversaria abbastanza nota al pubblico italiano: lontanissima parente di quella che 20 anni vinse l’Europeo, rimane una selezione composta da giocatrici di indubbio talento, ma forse in questa fase storica un pelino sotto a quello mostrato dall’Italia.

Quanto alle possibili rivali nel play-off, il girone C è quello che vede impegnate il Belgio bi-campione d’Europa in carica (che lo scorso anno ha battuto l’Italia in una semifinale intrisa di rimpianti), l’Australia, Porto Rico e la Turchia. Gli altri raggruppamenti: nel girone A ci sono Germania, Spagna, Giappone e Mali, nel girone B Francia, Nigeria, Corea del Sud e Ungheria.

Capobianco promette battaglia. “Ma poteva andare meglio…”

Andrea Capobianco ha commentato l’esito del sorteggio non nascondendo un certo disappunto. “Dopo l’Europeo ci è capitato un altro sorteggio decisamente complicato, dal momento che due squadre del nostro girone sono le finaliste dell’ultima edizione del mondiale. Andremo in Germania per vendere cara la pelle, manchiamo da un mondiale da 32 anni, ma nutro grande fiducia e stima in queste ragazze che ci hanno sempre colpito per la loro prontezza e per la determinazione.

Vogliamo andare a Berlino guardando le nostre cose, come fatto sia all’Europeo che nel torneo di qualificazione al mondiale, provando ad alzare ancora di più l’asticella e sapendo perfettamente che queste squadre puniscono tutti gli errori degli avversari. Servirà quindi un’attenzione pazzesca per provare a giocarci queste sfide complesse possesso dopo possesso”.

I mondiali si disputeranno in Germania dal 4 al 13 settembre, con Berlino quartier generale della rassegna iridata (due gironi si giocheranno al Max Schmeling Arena, due alla Uber Arena.