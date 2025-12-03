Mondiali, sorteggio: orario, tv, fasce, date e tutto ciò che c’è da sapere

Tutto pronto a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali del 2026: Italia in quarta fascia in caso di qualificazione. Tutte le info

Alla fase finale del Mondiale mancano ancora diversi mesi, ma è già tempo di pensare ai gironi del torneo in Nord America. Delle 42 nazionali che parteciperanno alla manifestazione, 36 hanno già conquistato la qualificazione. Mancano le ultime sei qualificate: due usciranno dagli spareggi intercontinentali, quattro di playoff europei, ai quali parteciperà l’Italia per la terza edizione consecutiva, sperando di invertire il trend delle precedenti edizioni. Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington sarà il teatro del sorteggio dei gironi del Mondiale del 2026, in programma il 5 dicembre.

Sorteggio Mondiali, quando e dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio dei giorni del Mondiale del 2026 si svolgerà questo venerdì alle 18:00 ora italiana, nella suggestiva cornice di Washington. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e sarà disponibile sui servizi streaming dell’emittente, quindi Now e Sky Go. Inoltre, sarà possibile seguire il sorteggio in diretta e in chiaro anche sui canali ufficiali della Fifa, FIFA+ e il sito ufficiale dell’organizzazione. Diretta testuale anche su Virgilio sport con tutti gli aggiornamenti sugli accoppiamenti dell’urna di Washington.

Come funziona il sorteggio

Le 42 nazionali sono state suddivise in quattro gironi, dodici squadre per ognuna, con le tre nazioni ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti, in automatico in prima fascia. Le tre nazioni sono anche già state inserite nei gironi: Messico nel girone A, Canada nel B e Stati Uniti nel D. Le altre nove nazionali della prima fascia saranno sorteggiate e inserite nella prima posizione di ogni girone. Le linee guida della Fifa per il sorteggio impongono che nessun girone potrà essere formato da più di una squadra della stessa confederazione, fatta eccezione per le squadre UEFA. Infatti le nazionali europee al Mondiale in totale saranno 16, ma con 12 gironi, viene da sé che almeno quattro gironi avranno due squadre europee. Ma non ci saranno gruppi con più di due nazionali Uefa.

I vincoli non finiscono qui. La Fifa, per provare a equilibrare il livello competitivo del torneo, ha creato percorsi diversi verso le due semifinali per le prime quattro nazionali del ranking mondiale. Al 26 novembre, le prime quattro in ordine sono Spagna, detentrice dell’Europeo, Argentina, detentrice del Mondiale, Francia, finalista dello scorso Mondiale, e Inghilterra, finalista degli ultimi due Europei. Dunque la squadra di De La Fuente avrà un percorso opposto rispetto a quella di Scaloni, quella di Deschamps avrà un percorso opposto rispetto a quella di Tuchel. Così facendo gli accoppiamenti Spagna-Argentina o Francia-Inghilterra saranno possibili solamente in finale.

Il sorteggio sarà dunque il 5 dicembre, ma per il calendario completo delle partite la Fifa ha fatto sapere che bisognerà aspettare il giorno successivo.

Di seguito le nazionali qualificate e le rispettive fasce:

1ª fascia 2ª fascia 3ª fascia 4ª fascia Canada Croazia Norvegia Giordania Messico Marocco Panama Capo Verde Stati Uniti Colombia Egitto Ghana Spagna Uruguay Algeria Curaçao Argentina Svizzera Scozia Haiti Francia Giappone Paraguay Nuova Zelanda Inghilterra Senegal Tunisia Playoff UEFA A Brasile Iran Costa d’Avorio Playoff UEFA B Portogallo Corea del Sud Uzbekistan Playoff UEFA C Olanda Ecuador Qatar Playoff UEFA D Belgio Austria Arabia Saudita Playoff FIFA 1 Germania Australia Sudafrica Playoff FIFA 2

La situazione dell’Italia

Gli Azzurri, nonostante non siano certi della qualificazione al Mondiale, in caso dovessero vincere semifinale e finale, saprebbero già chi andrebbero a incontrare ai gironi. Nonostante abbia un ranking migliore della grandissima parte delle nazionali qualificate, l’Italia, in caso di qualificazione, è stata inserita nella quarta fascia, insieme a tutte le altre squadra passate dai playoff. Ciò complica non poco il torneo degli Azzurri che non incontreranno mai squadre sulla carta molto inferiori, come Haiti e Giordania. I pericoli non sono solamente nella prima fascia, dove ovviamente le squadre da evitare sono diverse: dall‘Argentina alla Spagna, fino a Francia, Inghilterra e Germania. Occhio anche al Portogallo, con l’ultimo Mondiale di Ronaldo, e al Brasile di Ancelotti. Il sorteggio sarebbe più agevole nel caso in cui l’Italia pescasse dalla prima fascia uno dei paesi ospitanti, il Belgio o l’Olanda: sarebbero comunque partite di livello, ma decisamente più abbordabili per gli Azzurri.

I pericoli non mancano anche nella seconda fascia: su tutti il Marocco, favola dell’ultimo Mondiale con la cavalcata fino alla semifinale. Una favola fondata su un gruppo solido di giocatori internazionali, da Hakimi, fresco vincitore del premio come miglior giocatore africano della passata stagione, ai vari Amrabat ed El Kaabi. Occhio anche alla Croazia di Modric, in ricostruzione ma ancora di assolto livello, e al Senegal di Koulibaly. Da non sottovalutare la Svizzera, che ci ha eliminato meritatamente agli ultimi Europei, e la Colombia, con un Luis Diaz in splendida forma al Bayern Monaco. Sarebbero più abbordabili squadre come Austria, Australia, Corea del Sud e Iran.

Infine la terza fascia. Il livello si abbassa notevolmente, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo e ancora una volta si chiama Norvegia. L’Italia infatti potrebbe incontrare di nuovo la nazionale che li ha obbligati a passare dai playoff. Haaland e compagni sono assolutamente da evitare. Chi c’entra poco con le altre nazionali della terza fascia è anche la Scozia, con giocatori di livello assoluto come Scott McTominay e Robertson. Le nazionali più abbordabili, sulla carta, sarebbero Algeria, Arabia Saudita, Panama, Qatar, Sudafrica e Uzbekistan