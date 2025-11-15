Spagna e Svizzera quasi ai Mondiali, senza De Bruyne il Belgio fallisce il match point: Italia, le possibili avversarie ai playoff

Qualificazione non aritmetica, ma la differenza reti blinda il pass di iberici ed elvetici, Austria e Bosnia allo scontro diretto. La Nazionale di Garcia si fa fermare dal Kazakistan

Manca l’aritmetica, ma Spagna e Svizzera sono praticamente ai Mondiali 2026: il primato di iberici ed elvetici è blindato dalla migliore differenza reti rispetto alle seconde. La vittoria della Bosnia Erzegovina sulla Romania rinvia la festa dell’Austria, senza De Bruyne il Belgio spreca il match point qualificazione pareggiando col Kazakistan. In basso le possibili avversarie dell’Italia nei playoff.

Mondiali, Spagna e Svizzera virtualmente qualificate

Entrambe prime, a +3 sulla seconda e con una differenza reti assai migliore della diretta inseguitrice: questa la situazione di Spagna e Svizzera, praticamente col biglietto per i Mondiali 2026 in tasca quando manca un turno alla fine delle qualificazioni. Col 4-0 sulla Georgia la Spagna vola a 15 punti nel gruppo E, a +3 sulla Turchia (vittoriosa per 2-0 sulla Bulgaria, in gol Calhanoglu): martedì lo scontro diretto ma il +19 di differenza reti degli iberici (contro il +5 dei turchi) vale come un’assicurazione sulla presenza ai Mondiali di Yamal e compagni. Grazie al 4-1 alla Svezia la Svizzera è invece a +3 sul Kosovo con +12 di differenza reti contro il +1 degli avversari.

Austria-Bosnia decisiva

Vicina al traguardo anche l’Austria, che batte 2-0 Cipro e sale a quota 18 punti nel girone J: purtroppo per Arnautovic e compagni la Bosnia Erzegovina piega la Romania per 3-1 nello scontro diretto per il secondo posto (in rete anche Dzeko) e si tiene a -2 nel girone H. E martedì c’è Austria-Bosnia. Tanti rimpianti, invece, per Danimarca e Scozia, rispettivamente prima e seconda nel girone H con un punto di distanza dopo non essere riuscite a vincere oggi: solo 2-2 per i danesi contro la Bielorussia (in gol il laziale Isaksen), scozzesi sconfitti invece in Grecia (3-2).

Il match point fallito dal Belgio

Anche il Belgio dovrà attendere, ma solo per colpe proprie: senza De Bruyne (e Lukaku, ovviamente) la nazionale di Rudi Garcia non va oltre l’1-1 col Kazakistan e manca il match point per la qualificazione. Ad ogni modo solo una catastrofe potrebbe negare il pass mondiale al Belgio, impegnato nell’ultima giornata contro il Liechtenstein, ultimo nel girone J con 0 punti e 0 reti segnate. Galles e Macedonia del Nord si giocheranno secondo posto nello scontro diretto di domani, i macedoni sono avvantaggiati dal +9 di differenza reti contro il +4 dei gallesi.

Le possibili avversarie dell’Italia ai playoff

Giovedì a Zurigo è in programma il sorteggio dei playoff di qualificazione ai Mondiali, grazie al ranking Fifa l’Italia sarà in prima fascia e in semifinale affronterà quindi una formazione inserita in quarta fascia. Tra queste, il pericolo maggiore è rappresentato dalla Svezia di Isak e Gyokeres, tra le possibili avversarie degli azzurri anche la Romania, Irlanda del Nord e la perdente dello “spareggio” di domani per il secondo posto del girone J tra Galles e Macedonia del Nord.

Finiranno in seconda fascia, invece, Scozia, Ungheria, Repubblica Ceca e la meglio piazzata tra Galles e Macedonia del Nord; in terza Slovacchia, Albania, Bosnia e Kosovo. In prima fascia con gli azzurri, che quindi non le incroceranno nei playoff, Turchia, Polonia e Ucraina.