Mondiali, stoccata di Trump a Tuchel: “Sbagliato mettere Kane in difesa”

Donald Trump torna a parlare alla vigilia dei Mondiali di calcio con una delle sue consuete battute. Il presidente degli Stati Uniti ha suggerito che, dopo il successo dell’assegnazione agli Usa, si potrebbe scegliere nuovamente il Paese come sede unica, senza coinvolgere Messico e Canada, per contribuire a ridurre tensioni e divisioni, avanzando invece una possibile edizione condivisa tra Stati Uniti e Cina, che permetterebbe “spostamenti rapidi tra le partite”. Poi Trump ha elogiato Harry Kane, definendolo “un grande giocatore”, per poi lanciare una frecciata alle scelte tattiche della nazionale inglese. Raccontando di aver giocato a golf con l’attaccante, Trump ha commentato con tono ironico l’impiego del centravanti: “Hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo a difendere”.