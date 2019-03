Mondiali su pista, Ganna è nella storia

Giornata storica per i colori italiani ai mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Pruszkow, in Polonia. Filippo Ganna ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento grazie al tempo di 4’07”992, terza prestazione mondiale di sempre. Al secondo posto il tedesco Domenic Weinstein con 4’07”992, ma anche il terzo gradino del podio è italiano grazie a Davide Plebani, che ha conquistato il bronzo facendo meglio del russo Evtushenko, con il tempo di 4’14”572.

Un exploit sensazionale quello di Plebani, che è ancora dilettante e corre per la Arvedi Cremona: il pistard bresciano aveva peraltro migliorato il record italiano durante le qualificazioni, facendo meglio anche dello stesso Ganna, che è comunque nella storia grazie al terzo titolo mondiale della carriera, dopo quelli del 2016 a Londra e del 2018 ad Apeldoorn grazie ai quali aveva iscritto il proprio nome nell’albo d’oro a fianco di quelli di miti italiani come Fausto Coppi, Toni Bevilacqua, Guido Messina, Leandro Faggin e Francesco Moser.

Ganna, nativo di Verbania, classe ’96, dopo una stagione con la UAE-Emirates, è passato in forza al Team Sky, formazione con la quale ha già ottenuto la prima vittoria in assoluto da professionista, al debutto con la nuova squadra, nella prima tappa a cronometro del Tour de la Provence.

Ma non è finita, perché il medagliere italiano si arricchisce anche dell’argento conquistata da Letizia Paternoster nell’Omnium, specialità dove l’atleta trentina, che era in testa dopo la quarta prova, è stata battuta solo dall’olandese Wild (117-115). Quarto posto invece per Francesco Lamon nel Chilometro. Oro al francese Lafargue (1’00”029), argento all’olandese Bos (1’00”388) e bronzo all’altro transalpino D’Almedia (1’00”826). I mondiali su pista, iniziati il 27 febbraio, si concluderanno il 3 marzo.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 23:25