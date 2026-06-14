Mondiali, sul rigore per la Svizzera c'era fuorigioco? Tecnologia in tilt e proteste: la Fifa costretta a chiarire

L'arbitro ha concesso un penalty dubbio agli elvetici, il Var non interviene e le immagini sullo schermo non mostrano le linee di demarcazione animate

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La prima grande controversia arbitrale dei Mondiali del 2026 ha ricevuto una risposta ufficiale poche ore dopo. La FIFA ha riconosciuto che un problema tecnico ha impedito la trasmissione delle immagini del sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco durante la revisione del rigore che ha portato al gol della Svizzera contro il Qatar , partita poi terminata 1-1. Tuttavia il massimo organismo continentale ha chiarito che il lavoro del VAR non è stato influenzato e ha ribadito che i controlli effettuati hanno escluso qualsiasi posizione di fuorigioco nelle azioni che hanno portato al rigore.

Il rigore dubbio

L’episodio si è verificato al 13′ della partita disputatasi nella Bay Area di San Francisco, valida per il Gruppo B. Dopo un cross in area e un colpo di testa, il portiere qatariota Mahmud Abunada si è scontrato con Remo Freuler . L’arbitro honduregno Héctor Saíd Martínez Sorto ha assegnato un rigore e, dopo una revisione silenziosa da parte del VAR ha confermato la sua decisione. Breel Embolo ha trasformato il rigore, portando in vantaggio la squadra europea.

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La polemica è scoppiata immediatamente. I replay televisivi hanno sollevato dubbi sul posizionamento dei giocatori svizzeri coinvolti nell’azione. Sia il giocatore che ha colpito di testa che Freuler sono stati sospettati di essere in fuorigioco nei momenti precedenti al contatto che ha portato al fallo. L’assenza delle consuete linee di demarcazione animate ha alimentato i dubbi sui social e tra gli stessi spettatori.

Il chiarimento della Fifa

In risposta alle notizie circolate durante e dopo la partita del girone C, la FIFA ha rilasciato un comunicato per chiarire l’accaduto. L’organizzazione ha dichiarato: “Durante la partita tra Qatar e Svizzera nella Bay Area di San Francisco, una breve interruzione tecnica ha impedito la visualizzazione dell’animazione del fuorigioco prima del rigore assegnato alla Svizzera al 14′ Il problema è stato risolto rapidamente”. La Fifa ha inoltre cercato di dissipare ogni dubbio sulla procedura arbitrale. ” Il flusso di lavoro del VAR non è stato influenzato da questo problema e ha seguito la normale procedura verificando la decisione sul campo “, si legge nella dichiarazione.

La FIFA ha affermato che i controlli effettuati dagli arbitri assistenti video hanno stabilito che non vi era stata alcuna infrazione in nessuna delle due azioni osservate. “Le linee utilizzate dal VAR per verificare la posizione dei giocatori coinvolti non mostravano il giocatore attaccante in posizione di fuorigioco in nessuna delle due situazioni immediatamente precedenti alla decisione del rigore “.

Il chiarimento è giunto in un contesto di crescente attenzione verso gli strumenti tecnologici utilizzati ai Mondiali. Il sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco era stato presentato come una delle innovazioni progettate per ridurre gli errori e velocizzare le decisioni arbitrali. L’impossibilità di mostrare l’animazione al pubblico ha generato confusione, ma secondo la Fifa la tecnologia VAR ha funzionato correttamente; il problema risiedeva nello strumento che permette al pubblico di vedere il processo che ha portato alla decisione.