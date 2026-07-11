Mondiali, tifosi argentini fanno festa alla vigilia incontro Svizzera

Tamburi, canti e balli a Kansas City prima dei quarti di finale

Kansas City (, 11 lug. (askanews) – Tifosi argentini si radunano a Kansas City, tra tamburi, canti e balli, per tifare la loro squadra alla vigilia dei quarti di finale dei Mondiali, che vedranno i campioni in carica affrontare la Svizzera. “Di fatto questa è l’ultima Coppa del Mondo di Messi, quindi penso che gran parte dell’entusiasmo di tutta la gente che è qui, è perché vogliamo vedere Leo disputare la sua ultima Coppa del Mondo. Tanto più che riesce sempre, in un modo o nell’altro, a lasciare il segno e a farti apprezzare la partita come nessun altro giocatore sa fare”, dice ad Afp la tifosa Lara Navarrete, 30 anni. “Siamo partite da Buenos Aires senza biglietti, abbiamo preso questa decisione solo ieri; domani andremo quindi allo stadio con largo anticipo per cercare di procurarcene alcuni”, ha aggiunto Macarena Diaz, tifosa argentina, 35 anni. “È un buon rivale, che non ti regala nulla, ma non corre nemmeno rischi. La Svizzera punterà al pareggio e probabilmente lo otterrà. La chiave sarà vedere se l’Argentina riuscirà a trovare spazi grazie al mago di Messi”, ha sottolineato Daniel McGraw, sostenitore 37enne. “Credo che sarà un’altra partita durissima, che faremo molta fatica. Credo che domani si arriverà ai rigori. Vinceremo ai rigori”, ipotizza Rodrigo Schreiner, tifoso argentino 29enne.