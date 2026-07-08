Mondiali, tifosi egiziani: abbiamo comunque scritto una pagina di storia

Nonostante la delusione per la incredibile rimonta dell'Argentina

Milano, 8 lug. (askanews) – “Una pagina di storia”: i tifosi egiziani celebrano il percorso della loro nazionale ai Mondiali nonostante la sconfitta per 3-2 contro l’Argentina di Lionel Messi agli ottavi di finale ad Atlanta. In vantaggio di due gol, i Faraoni sono stati raggiunti negli ultimi venti minuti, ma i loro sostenitori hanno reso omaggio a questo storico cammino verso la fase a eliminazione diretta. “I nostri giocatori sono stati degli eroi”, ha dichiarato un tifoso egiziano.