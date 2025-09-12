Tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali di atletica leggera in programma a Tokyo: il programma delle finali, gli azzurri più attesi e dove vederli in televisione o in streaming

La stagione dell’atletica leggera entra nel vivo con la 20esima edizione dei Campionati del mondo organizzati dalla World Athletics e che si terranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre 2025, con il Giappone che diventa così il primo Paese a ospitare tre differenti edizioni, con le precedenti due che si erano tenute nel 1991 sempre a Tokyo e nel 2007 a Osaka.

La 20esima edizioni dei Mondiali di atletica

Dal 13 al 21 settembre a Tokyo si terrà la 20esima edizione dei Mondiali di atletica leggera, la terza nella storia della competizione a tenersi in Giappone. L’evento si terrà nel National Stadium della capitale nipponica dove già si erano tenute le Olimpiadi nel 2021 e prevede 49 discipline, 24 maschili, 24 femminili e una mista, la staffetta 4×400 metri.

Gli italiani più attesi

A Tokyo l’Italia si presenta con 90 convocati, 46 donne e 44 uomini, e proverà dare seguito ai buoni risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni, sperando che i bei ricordi delle Olimpiadi del 2021 portino bene agli atleti azzurri. Tra le punte di diamante del movimento nostro movimento che potrebbero permetterci di raggiungere l’obiettivo prefissato dal presidente della FIDAL Stefano Mei, ovvero di superare le quattro medaglie conquistate due anni fa a Budapest, ci sono Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Zaynab Dosso e le staffette nella velocità, Ayomide Folorunso e Lorenzo Simonelli negli ostacoli, Sara Fantini e Leonardo Fabbri nei lanci, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli e Stefano Sottile nei salti, Antonella Palmisano nella marcia e Nadia Battocletti nel mezzofondo.

Il programma

Gli eventi saranno distribuiti sui nove giorni, così come le finali, con ogni giornata che ne prevede dalle 4 alle 6. Questo il programma delle finali dei Mondiali di atletica:

Sabato 13 settembre

35 km di marcia femminile

35 km di marcia maschile

Getto del peso maschile

10.000 metri femminili

Staffetta 4×400 m mista

Domenica 14 settembre

Maratona femminile

Lancio del disco femminile

Salto in lungo femminile

10.000 metri maschili

100 metri femminili

100 metri maschili

Lunedì 15 settembre

Maratona maschile

Salto con l’asta maschile

Lancio del martello femminile

3.000 siepi maschili

100 ostacoli femminili

Martedì 16 settembre

Salto in alto maschile

Lancio del martello maschile

1.500 metri femminili

110 metri ostacoli maschili

Mercoledì 17 settembre

Salto con l’asta femminile

Salto in lungo maschile

3.000 siepi femminili

1.500 metri maschili

Giovedì 18 settembre

Lancio del giavellotto maschile

Salto triplo femminile

400 metri maschili

400 metri femminili

Venerdì 19 settembre

Salto triplo maschile

400 metri ostacoli maschili

400 metri ostacoli femminili

200 metri femminili

200 metri maschili

Sabato 20 settembre

20 km marcia femminili

20 km marcia maschili

Getto del peso femminile

Lancio del giavellotto femminile

5.000 metri femminili

800 metri maschili

Domenica 21 settembre

Salto in alto femminile

800 metri femminile

5.000 metri maschili

Lancio del disco maschile

Staffetta 4×400 metri femminile

Staffetta 4×400 metri maschile

Dove vedere i Mondiali

Gli appassionati potranno seguire i Mondiali di Tokyo in chiaro su Rai 2 o Rai Sport o in streaming su RaiPlay. Gli abbonati potranno seguire la competizione anche sui canali di Eurosport e sulla piattaforma Discovery+.