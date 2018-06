Mondiali, tragedia sfiorata a Mosca

Sul campo la temperatura comincia a salire, tra risultati inattesi e prime polemiche arbitrali, ma i primi, veri brividi di Russia 2018 sono arrivati da fatti extra-calcistici che hanno turbato la quiete e l’ottimo spettacolo di pubblico delle prime giornate, all’insegna della massima correttezza. Nel pomeriggio di sabato, infatti, si sono vissuti autentici momenti di panico nel pieno centro di Mosca, per l’esattezza vicino al centro commerciale Gostiny Dvor, non lontano dalla Piazza Rossa, dove un taxi all’altezza di via Ilyinka ha iniziato a procedere all’impazzata, travolgendo alcuni pedoni. Tra questi ben sette tifosi del Messico, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale, ma nessuno in gravi condizioni: una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni. Fra i feriti, come informa l’ambasciata messicana in Russia, ci sono due cittadini messicani.

Da ricostruire la dinamica dell'accaduto: secondo alcuni testimoni, il conducente, dopo l'investimento, avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stato bloccato da passanti e agenti. Il suo nome, come riporta un tweet della polizia russa, è Anarbek Uulu Chynghyz, 28enne del Kirghizistan. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe risultato ubriaco, ma la polizia ha successivamente smentito tale ricostruzione, negando anche che si sia trattato di un atto volontario. Proprio di fronte al luogo dell’incidente si stava tenendo una festa organizzata dalle istituzioni messicane per il Mondiale. La ‘Tricolor’ debutterà domenica alle ore 17 allo stadio “Luzhniki” di Mosca sfidando la Germania: le altre squadre del gruppo, l’F, sono Corea del Sud e Svezia. Il Messico è alla settima partecipazione consecutiva al Mondiale e cercherà di sfatare il tabù degli ottavi di finale, che i centramericani non sono mai riusciti a superare dal 1994 ad oggi. I migliori risultati del Messico al Mondiale restano quindi i quarti di finale delle due edizioni casalinghe, nel 1970 e nel 1986. Proprio alla vigilia del via di Russia 2018, la Fifa ha ufficializzato l’assegnazione dell’edizione 2026 a Usa, Canada e Messico, che diventerà quindi la prima nazione a ospitare la rassegna iridata per tre volte nella storia.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 21:15