Mondiali senza Trump: l’assenza del Presidente degli Stati Uniti un rischio, il confronto con Gianni Infantino

Il presidente Usa salta le prime partite della nazionale di Pochettino e scatena le polemiche, mentre Infantino è ovunque ma finisce sotto accusa per i voli privati

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Che fine ha fatto Donald Trump? Assente alla cerimonia d’apertura per l’esordio della nazionale di Pochettino, non ha presenziato neanche alla seconda partita. Eppure il tycoon, che solo pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 80 anni ospitando un evento UFC alla Casa Bianca dal costo di circa 60 milioni di dollari, non ha mai saltato i grandi eventi sportivi andati in scena durante il suo secondo mandato.

Mondiali, Usa qualificati senza Trump

Gli Stati Uniti volano anche senza The Donald. La squadra di Pochettino ha esordito nel Gruppo D travolgendo 4-1 il Paraguay e poi battendo 2-0 anche l’Australia. Al di là di come andrà l’ultima gara del girone contro la già eliminata Turchia di Vincenzo Montella, McKennie e Pulisic si sono assicurati un posto nei sedicesimi di finale del Mondiale più grande della storia. Anche in virtù della prima edizione a 48 squadre, l’assenza di Trump stride e alimenta il dibattito.

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In genere, ricorda The Athletic, un capo di Stato non salta la partita d’esordio della propria nazionale, motivo per cui molti si aspettavano la sua presenza al SoFi Stadium di Los Angeles. L’inquilino della Casa Bianca ha però provato a rimediare con una telefonata al ct e al capitano Tim Ream, incitando così la squadra: “Penso che abbiate ottime possibilità di arrivare fino in fondo”.

Trump, il G7 e l’UFC: un’agenda fitta di impegni ma è polemica

La scorsa settimana Trump è volato in Francia per partecipare al G7 e, nella splendida cornice della Reggia di Versailles, ha firmato il memorandum d’intesa con l’Iran. Un’intesa passata quasi in secondo piano dopo il duro attacco sferrato contro Giorgia Meloni e la crisi diplomatica tra i due Paesi come inevitabile conseguenza. L’agenda del presidente degli Stati Uniti è fitta di impegni, soprattutto in una fase storica segnata dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Eppure il tycoon ha trovato anche il tempo di festeggiare il suo 80° compleanno portando l’UFC alla Casa Bianca. Una festa alla quale hanno partecipato anche i massimi esponenti del Milan: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Come rivelato da The Athletic, Trump avrebbe saltato l’esordio degli Stati Uniti al Mondiale per Club perché nei giorni precedenti era impegnato nelle prove generali dell’evento organizzato nella sua residenza di Washington, circostanza che avrebbe reso più complicato il trasferimento a Los Angeles per la partita. Non ha potuto assistere neppure alla seconda gara della nazionale di Pochettino, disputata a Seattle contro l’Australia, poiché impegnato nella presentazione del nuovo Boeing 747 presso una base militare nei pressi di Washington. Si tratta dell’aereo donato dal Qatar destinato a diventare il nuovo Air Force One. La polemica è scaturita dal fatto che molti americani non hanno preso bene la decisione di mettere l’UFC davanti alla gara inaugurale dei Mondiali.

Grandi eventi sportivi: Trump sempre presente (e contestato)

Trump sa bene quanto conti esserci. Del resto, i grandi eventi sportivi rappresentano una vetrina globale da sfruttare. E infatti ha presenziato al Super Bowl a New Orleans, agli eventi UFC a Miami e nel New Jersey, alla Daytona 500 in Florida, alla Ryder Cup di golf a Bethpage Black, ai campionati NCAA di wrestling a Philadelphia e alla finale maschile degli US Open tra Sinner e Alcaraz. A inizio giugno, blitz anche al Madison Square Garden per gara 3 delle finali NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs, ma l’accoglienza non è stata delle migliori: durante l’inno è stato sommerso dai fischi dei tifosi di casa.

Il precedente del Mondiale per Club e gli scenari

Una menzione a parte merita la prima edizione del Mondiale per Club andata in scena la scorsa estate proprio negli Stati Uniti. The Athletic evidenzia come l’amministrazione Trump fosse stata sempre in prima linea: lo stesso presidente scese addirittura in campo per consegnare il trofeo al Chelsea. Non solo: Trump invitò anche una delegazione della Juventus alla Casa Bianca.

Ci si domanda allora quando si mostrerà sugli spalti e se assisterà a una gara degli Stati Uniti. Se la sua presenza al MetLife Stadium di New York per la finalissima del 19 luglio non sembra in discussione, qualche sorpresa potrebbe arrivare in occasione delle celebrazioni per il 250º anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, il 4 luglio, quando si giocheranno due partite degli ottavi a Houston e Philadelphia.

Il confronto con Infantino: presenza costante e polemiche ambientali

Al contrario di Trump, Infantino punta ad assistere dal vivo al maggior numero possibile di partite. Lo fa spostandosi con un jet privato messo a disposizione da Qatar Airways: così il presidente della FIFA riesce a seguire anche due gare al giorno tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ma è finito nell’occhio del ciclone per l’impatto ambientale degli spostamenti. Nella prima settimana del torneo, infatti, il suo aereo privato ha emesso circa 200 tonnellate di anidride carbonica.