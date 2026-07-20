Mondiali, Trump consegna la coppa alla Spagna

Il presidente Usa e Infantino accolti dai fischi

Milano, 20 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente della Fifa Gianni Infantino, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney consegnano medaglie e il trofeo dopo la finale della Coppa del Mondo, conclusasi con la vittoria della Spagna sui campioni in carica dell’Argentina per 1-0. All’ingresso in campo di Trump e Infantino, sono stati accolti da sonori fischi.